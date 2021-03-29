Вышла песня Алены Петровской и Евгения Росса, которую написал поэт Михаил Гуцериев

В пятницу, 26 марта в эфире «Радио Шансон» можно было впервые услышать песню «Донская бравада» в исполнении Алены Петровской и Евгения Росса. Она была написана на стихи востребованного отечественного поэта Михаила Гуцериева под названием «Донская трагедия». Сообщается, что работу по созданию песни вели на протяжении нескольких месяцев в знаменитой студии «Союз Продакшн». В результате в композиции органично совместились саунд сегодняшнего дня и многовековая казачья удаль. Такую информацию приводит портал «АртМосковия».

Евгений Росс рассказал в своем комментарии, что песня «Донская бравада» ему очень близка, благодаря своей истории о настоящей любви, казачьей романтике. Он признался, что очень серьезно относится к связи с народными истоками, и в жизни, и в творчестве. По словам Алены Петровской, она очень внимательно следит за творчеством Михаила Гуцериева, и рада, что смогла сотрудничать с ним. Певица уверена, что такая поэзия сейчас является редкостью для российской эстрады.