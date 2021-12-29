Высокие результаты продемонстрировали ученики ONE! International School на олимпиадах и конкурсах 2021 года

Москва, 29 декабря 2021 года. — Ученики ONE! International School приняли активное участие в ведущих олимпиадах и конкурсах российского и международного уровней. Результаты состязаний продемонстрировали высокий уровень знаний в ключевых предметных областях.

Оценка академических знаний учащихся в школах — одновременно и важнейшая часть учебного процесса, и ключевой показатель эффективности работы образовательного учреждения. Однако далеко не всегда традиционная система оценки знаний по балльной шкале дает объективную картину качества обучения ребенка.

Существует множество альтернативных способов проверки знаний учащихся, повышающих мотивацию детей, их вовлеченность в учебный процесс, развивающих креативность и любознательность, настойчивость, желание и умение учиться. Одним из подходов ONE! International School, позволяющих сформировать именно такое отношение к учебе, стало участие детей во внешних предметных олимпиадах.

В 2021 учебном году ребята стали участниками следующих основных академических состязаний:

Всероссийская олимпиада школьников (русский язык, математика, история, обществознание, английский язык), организуемая Министерством просвещения Российской Федерации;

Олимпиада школьников «Ломоносов», включенная в Перечень олимпиад Минобрнауки России, дающих особые права при поступлении в МГУ имени М.В. Ломоносова и другие высшие учебные заведения;

Всероссийская олимпиада по английскому языку «Высшая проба» Высшей школы экономики;

Олимпиады Учи.ру «Экология», «Литературное чтение», «Русский язык» и «Математика», проводимые при поддержке национальных проектов «Экология» и «Культура»;

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

Олимпиада «А я знаю математику, русский язык», организуемая Яндекс.Учебник;

XIV международный игровой конкурс по английскому языку British Bulldog Центра продуктивного обучения;

Международная образовательная олимпиада «В мире профессий», проводимая Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки при поддержке Международного Института Развития Образования International Institute of Education Development (USA), Европейскиого Института Развития Образования Europejski Instytut Rozwoju Edukacji (Poland) и Общественного Фонда Поддержки Образования Stichting Education Support (SES) Holland;

Международный конкурс по математике «Математический КВН»;

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021 по предметам русский и английский языки ведущего образовательного портала России;

Международный дистанционный образовательный конкурс «Олимпис 2021 – осенняя сессия» по направлениям русский и английский языки, биология, математика;

Всероссийская онлайн-викторина «Зимний эрудит» Научно-образовательного центра «Эрудит».

Ученики ONE! International School приняли активное участие в олимпиадах и конкурсах, продемонстрировав высокие результаты. По итогам состязаний было получено 37 дипломов 1, 2 и 3 степеней.

Основатель ONE! International School Максим Натапов, комментируя итоги участия школьников в олимпиадах, отметил: «Высокий уровень академических знаний — важная составляющая успеха школьников в будущем. Помимо знаний для достижения отличных результатов в учебе важны такие качества, как любознательность, инициативность, настойчивость, комплексное мышление, умение нестандартно решать проблемы и задачи. Все эти навыки хорошо оттачиваются в ходе участия в олимпиадах и конкурсах, в которых наши ребята демонстрируют стабильно высокие результаты. А значит, школа эффективно достигает своей цели — высококачественного обучения, отвечающего вызовам времени».

Школы ONE! International School не останавливаются на достигнутом. Идет подготовка к участию в Международной образовательной олимпиаде «В мире профессий» для школьников 1-4 классов. Ученики 5-7 классов смогут продемонстрировать свои знания на открытой олимпиаде по программированию. Также школьники примут участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. В.И. Вернадского и ряде других состязаний.

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.