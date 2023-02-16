Высокий уровень комплектации и оснащения предлагает разработчик новых моделей видеорегистраторов Mio MiVue™

Производитель автомобильной электроники Mio Technology представляет совершенно новые модели видеорегистраторов MiVue™ J735D/ J735, которые разработаны специально для скрытой установки.

Дизайн устройства удачно сочетает компактные размеры и функциональность. Информацию о его работе можно легко считывать благодаря светодиодным индикаторам на торцевой поверхности. Управление устройством, в том числе обновление программного обеспечения, осуществляется через мобильное приложение MiVue pro.

Скрытая установка позволяет обеспечить максимальный обзор водителю, так как видеорегистратор размещается за зеркалом заднего вида и не препятствует обзору.

Модель MiVue™ J735D

Новый видеорегистратор предлагает автолюбителям совершенно иной уровень оснащения и высокий уровень комплектации. Комплектация MiVue™ J735D включает две камеры. Фронтальная разработана для скрытой установки, при этом крепление позволяет оперативно снимать и размещать устройство. Благодаря 8-метровому кабелю камеру заднего вида можно использовать в большинстве моделей автомобилей, представленных на российском рынке.

Модель MiVue™ J735

В свою очередь, модель J735 обладает аналогичными преимуществами, однако идет без задней камеры в комплекте и без возможности ее подключения.

Обе модели снимают видео в Full HD 1080p, максимальная частота — 60 кадров в секунду, благодаря чему изображение остается четким даже на высокой скорости движения.

Важно, что камера оснащена первоклассным сенсором 2Mр CMOS, который позволяет записывать детализированное видео с высоким разрешением.

Видеорегистратор размещается за зеркалом заднего вида при помощи специальной монтажной площадки. Установить или снять устройство с нее можно за несколько секунд, а благодаря регулируемому углу наклона камеры новинка подойдет для любого автомобиля, вне зависимости от угла наклона лобового стекла.

Использование технологии расширенного динамического диапазона (HDR) позволило сделать изображение еще более четким и реалистичным с точки зрения контрастности. Например, если запись происходит в темное время суток.

Умный режим парковки

Активируется автоматически после выключения зажигания. Пассивный режим работы, камера включается только при срабатывании датчика удара. При этом он не требует дополнительного кабеля питания и обеспечивает длительную работу в режиме ожидания.

Благодаря новому модулю Wi-Fi передача файлов на смартфон стала быстрее.

Встроенный GPS-приемник автоматически устанавливает дату и время, добавляет координаты и скорость в видео. При просмотре записи через приложение MiVue Manager трек поездки отображается на картах Google.

Функция Smart Alert предупреждает о дорожной камере заблаговременно, у водителя есть время скорректировать скорость, не создавая аварийных ситуаций.

Новая модель работает с приложением MiVueTM Pro

Новое устройство уже появилось в автосалонах по всей России.

Главные функции:

· запись видео с разрешением;

· 1080p@30к/с;

· 1080p@30к/с HDR;

· 1080p@60 к/с; только при записи с основного устройства;

· 720p@30к/с;

· Smart Alert – предупреждения о камерах контроля скорости;

· GPS-трекинг;

· несколько режимов работы на парковке;

· апертура F2.0;

· встроенный G-сенсор;

· угол обзора 130° (передняя и задняя камеры);

· сенсор 2M CMOS;

· поддержка карт microSD до 256 Гб.

Полный список функций моделей MiVue™ J735D/ J735 уже доступен на сайте Mio mio.com/ru/

О компании Mio Technology

Бренд Mio был зарегистрирован в мае 2002 года. Изначально компания занималась продажей портативных навигационных устройств, однако со временем ассортимент стал значительно шире. Сегодня он включает в себя видеорегистраторы и радар-детекторы, завоевавшие множество престижных наград.

Устройства Mio продаются в 50 странах мира. Компания удерживает лидирующие позиции в сегменте видеорегистраторов и радар-детекторов в России, Восточной Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Mio разрабатывает и производит продукты высочайшего качества, которые позволяют сделать движение на дорогах комфортнее и безопаснее.