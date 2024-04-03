Выставка гетеропереходов Huasun в Абу-Даби: освещение будущего солнечной энергетики 

Переход к использованию экологически чистой солнечной энергии, широко признанной в качестве наиболее значимого источника энергии в настоящее время и в будущем, имеет решающее значение для создания планеты с нулевым выбросом углерода для всего человечества. Поскольку солнечная энергетика стремится генерировать энергию более эффективно, с меньшими затратами и более экологичным способом, инновации становятся движущей силой.

Технология гетеропереходов (HJT), ключевая инновация, привлекла широкое внимание в отрасли благодаря своей исключительной производительности в фотоэлектрических системах. Благодаря таким характеристикам, как сверхвысокая эффективность, надежность, экономическая эффективность и высокий выход энергии, гетеропереход стал переломным моментом. Huasun Energy, крупнейший в мире производитель гетеропереходов, возглавляет усилия по продвижению и коммерциализации этой передовой технологии.

Чтобы продемонстрировать свою ведущую технологию гетеропереходов и самые современные продукты, связанные с гетеропереходами, включая полупроводниковые пластины, элементы и модули, подходящие для различных сценариев фотоэлектрических систем, в том числе крупномасштабные коммунальные, коммерческие и промышленные, жилые, морские и вертикальные установки, Huasun будет участвовать в предстоящем Всемирном саммите по энергии будущего (WFES) в Абу-Даби с 16 по 18 апреля на стенде 6420. Вместе с грандиозной выставкой Huasun представит свой совершенно новый гетеропереходный модуль Zero Busbar (0BB) впервые за пределами Китая 18 апреля, а также проведет серию презентаций, тематических исследований и эксклюзивный гала-ужин.

Обладая ведущим в отрасли температурным коэффициентом -0,24%, продукция гетеропереходов Huasun отличается высоким выходом энергии, особенно в жарком климате. Практические исследования показывают, что гетеропереходные солнечные модули генерируют больше электроэнергии в жарких условиях по сравнению с модулями с технологией TOPCon. Во время этого тура в Абу-Даби Huasun намерена продемонстрировать вершину инноваций HJT и предоставить первоклассные продукты региону Ближнего Востока.