Выставка HOTELEX Shanghai 2025: стимулирование достижений в сфере гостеприимства и общественного питания на фоне стремительного роста туризма 

Политика безвизового транзита, рассчитанная на 72/144 часа, подтолкнула «командировки и путешествия в Китай», позволив гражданам из 54 стран посещать страну через 38 портов в 18 провинциях без виз. Гости могут находиться в стране до 72 или 144 часов, в зависимости от города въезда. Это идеальное время для изучения глобальным бизнесом растущего рынка Китая и для развития сектора общественного питания с предложением здоровых и способствующих устойчивому развитию вариантов питания, а также цифровых и интеллектуальных технологий.

Выставку оборудования для сферы гостеприимства и общественного питания HOTELEX Shanghai планируется в очередной провести в 2025 году после мероприятия в 2024 году. Являясь одной из глобальных выставок оборудования для сферы гостеприимства и общественного питания, эта выставка может похвастаться наследием, охватывающим более трех десятилетий, в сочетании с обширным опытом проведения мероприятий в сфере гостеприимства. Экспозиция 2024 года привлекла более 283 046 посетителей, достигнув исторического максимума иностранных посетителей — 15 761 человек, что на 80 % больше, чем в предыдущем году. На мероприятии была представлена экспозиция, собравшая более 3818 выдающихся брендов и предприятий, распределенных по 14 выставочным залам. Предстоящая выставка будет включать 12 различных выставочных категорий, а именно: кухонное оборудование и принадлежности, столовая посуда, ингредиенты для общественного питания, продукты питания, напитки, кофе и чай, оборудование и материалы для приготовления мороженого, оборудование и сырье для выпечки, алкогольные напитки, упаковка для продуктов питания и общественного питания, дизайн и аксессуары для общественного питания, а также ресурсы, связанные с франчайзингом брендов и сетевыми магазинами.

На протяжении всего периода выставки HOTELEX Shanghai будет проведено более 40 международных конкурсов и форумов, каждый из которых имеет значительное влияние в отрасли. Среди них многочисленные международные сертифицированные премьеры, такие как мероприятия World Coffee Events, конкурс World Bread Competition и Отраслевой саммит общественного питания. В рамках выставки HOTELEX Shanghai пройдет Международный фестиваль кофе, вина и угощений. Демонстрируя более 300 брендов, более 25 из которых имеют международное распространение, он сочетает кофе, вино и захватывающие впечатления для распространения культуры потребления вина в праздничной дневной обстановке.