Выставка «Saudi Argiculture 2022» положила начало сотрудничеству «АГРИСОВГАЗа» и компаний Саудовской Аравии

Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, и компании Саудовской Аравии заявили о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в тепличной сфере. Так завершилась 39-я Международная сельскохозяйственная выставка «Saudi Agriculture 2022», проходившая с 17 по 20 октября в г. Эр-Рияде Королевства Саудовская Аравия.

Мероприятие прошло с огромным интересом к российской продукции в тепличной сфере, представленной компанией «АГРИСОВГАЗ». Макет микроклиматической ячейки привлек большое внимание представителей арабского бизнеса и государственных структур. Данная российская разработка единственная в мире позволяет работать в таких сложнейших климатических условиях с высокими температурными и влажностными показателями в промышленном овощеводстве и ягодоводстве, как в Королевстве Саудовская Аравия. Профессионалы отметили ее уникальность и высокую надежность. Особенное внимание к микроклиматической ячейке было проявлено со стороны представителей Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия, крупных компаний-производителей овощей, сетевых ритейлеров, фермеров и агропредприятий. По итогам выставки налажены контакты, выработаны первичные стратегии сотрудничества. Уже сейчас можно оценить участие в мероприятии как начало долгосрочных и взаимовыгодных взаимоотношений между российской компанией и компаниями Саудовской Аравии.

«Мы высоко оцениваем результаты выставки «Saudi Argiculture 2022». Мы уверены, что достигнутые в дни мероприятия договоренности станут основой нового этапа международного сотрудничества в сфере АПК, а также будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности наших стран, сделает жизнь людей лучше», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

Выставка «Saudi Argiculture» традиционно является одним из крупнейших профильных событий на Ближнем Востоке. В этом году в мероприятии принимали участие 450 экспонентов из 45 стран, было представлено 11 национальных экспозиций. Общая площадь составила более 18 000 кв. м.

Организатором национальной российской экспозиции выступил АО «Российский экспортный центр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Российская национальная экспозиция стала крупнейшей не только в этом году, но и за всю историю выставки. Кроме того, российская делегация являлась самой представительной – более 250 делегатов. На площади в 1 188 кв. м было представлено 55 ведущих отечественных производителей-экспортеров продукции АПК.

Ключевым событием выставки стала пленарная сессия «Россия – Саудовская Аравия: долгосрочное партнерство в сфере взаимной торговли продукцией АПК».

Основными партнерами российской B2B программы со стороны Королевства Саудовская Аравия выступили такие компании, как крупный агрохолдинг Nadec, торговая сеть Lulu KSA, группа компаний Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Sons Company и другие.

Всего за дни работы выставки было проведено более 380 деловых встреч, потенциал которых оценивается в более чем 21 млн долларов США. Ожидается, что экспорт российской продукции АПК в Королевство Саудовская Аравия в 2022 году превысит 1 млрд долларов США.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru