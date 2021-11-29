Выставку MEYLE Exhibition Hamburg 2021 в цифровом формате провела MEYLE

г. Гамбург, 19 ноября 2021 г. Компания MEYLE подвела положительный итог цифровой выставки MEYLE Exhibition Hamburg 2021: почти 500 участников из более чем 26 стран мира смогли ознакомиться с ассортиментом продукции MEYLE, а также обсудить перспективы развития отрасли.

Выставка MEYLE Exhibition Hamburg 2021 продемонстрировала приверженность компании MEYLE новым технологиям коммуникации. Уже второй год подряд встречи и общение с клиентами и партнерами MEYLE проходят в цифровом формате.

Как и в 2020 году, мероприятие сыграло роль настоящей интерактивной платформы для независимого рынка автозапчастей. «Мы рады, что многие наши клиенты и партнеры вновь приняли приглашение поучаствовать в мероприятии, и нам удалось отлично пообщаться», — отметил Кристиан Людвиг (Christian Ludwig), вице-президент по продажам MEYLE AG. Специально разработанный для выставки MEYLE онлайн — планировщик встреч и мероприятий позволил организовывать индивидуальные цифровые встречи групп участников, посвященных конкретными темам. «Мы работаем удаленно уже более года. А значит, быстрый онлайн-доступ к информации продолжает играть важную роль на независимом рынке автокомпонентов — именно поэтому в отрасли стал возможен эффективный и предметный диалог. Дальнейшее развитие формата цифровой выставки стало логичным следствием этой тенденции. Тем не менее, мы, конечно же, с нетерпением ждем скорейшего возобновления личных встреч», — добавил Кристиан Людвиг.

Помимо цифровых решений, таких как портал DRIVER или обширный ассортимент цифровых тренингов, эксперты MEYLE посредством специально созданных анимаций представили многочисленные продуктовые и технические ноу-хау. Среди новейших разработок в сегменте электронных компонентов стоит упомянуть свечи накаливания с датчиком давления и герметизирующий переходник для датчика распределительного вала MEYLE ORIGINAL. Ассортимент компонентов подвески и рулевого управления пополнился новыми практичными комплектами MEYLE-ORIGINAL для ремонта поворотного кулака и шаровой опоры. Компания MEYLE расширила ассортимент решений в сегментах компонентов для двигателя, привода и тормозной системы с целью увеличения предложения для клиентов рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Новинки были представлены и в других категориях продукции.

В рамках цифровой выставки обсуждались темы, касающиеся непосредственно компании MEYLE, а также перспектив независимого рынка автозапчастей.

«Независимый рынок автокомпонентов — это не только продуманные решения и качественные запасные детали. Это также надежный сервис и высокий стандарт передачи данных. Мы поддерживаем диалог со своими клиентами и стремимся всегда быть в курсе их потребностей, — пояснил Кристиан Людвиг. — Такие темы, как цифровые решения, обучение, корпоративная ответственность, управление качеством или маркетинговая деятельность, также являются важными составляющими совместного успеха». Исключительно положительные отзывы клиентов подтвердили важность и значимость платформы MEYLE для рынка. Это еще сильнее убедило компанию в правильности выбранного курса на цифровое будущее. Подобные цифровые активности — в планах MEYLE на 2022 год.