WEBUILD Energiesparmesse 2024: новейшие решения для дома и солнечной энергетики от Beny

На недавно прошедшей выставке WEBUILD Energiesparmesse 2024 компания Beny представила участникам серию ведущих в отрасли решений. Особого внимания заслуживают их инновации в области умного управления энергосистемой дома и решения для передачи и распределения постоянного тока фотоэлектрических электростанций, которые привлекли широкое внимание.

Чтобы удовлетворить растущие потребности в управлении энергосистемами, компания Beny представила решение Home Energy Management Solution (решение для управление энергосистемой дома). Эта система предназначена для интеграции с домами, оборудованными солнечными энергосистемами. Устройство BEMS измеряет генерацию солнечными системами энергии в режиме реального времени и контролирует потребляемую подключенными нагрузками, например нагревателями и тепловыми насосами, мощность с помощью устройств BEMC. Пользователи могут управлять потреблением энергии, переключая различные режимы энергопотребления. Например, в режиме Home Priority (приоритет дома) система динамически регулирует другие энергопотребляющие устройства, чтобы отдать приоритет бытовому потреблению электроэнергии. Система также легко интегрируется с зарядным устройством для электромобилей, мгновенно повышая используемую для зарядки мощность, используя избыток генерируемой энергии.

Представленное компанией Beny решение для передачи и распределения постоянного тока фотоэлектрических электростанций в первую очередь предназначено для удовлетворения срочных потребностей в средствах безопасности при интеграции различных изделий и передовых технологий мониторинга. Это решение включает такие изделия, как ограничители перенапряжения, которые эффективно предотвращают опасность скачков напряжения, автоматические выключатели постоянного тока, обеспечивающие защиту от перегрузки и короткого замыкания, а также устройства для быстрого отключения и разъединители, обеспечивающие безопасность системы и персонала. Указанные изделия не только соответствуют высоким отраслевым стандартам, но и сертифицированы в результате проведения авторитетных отраслевых испытаний. Система мониторинга может отслеживать в режиме реального времени состояние безопасности в ключевых точках электростанции, выдавая своевременные предупреждения и принимая меры в нештатных ситуациях для повышения безопасности и надежности.

На выставке стенд компании Beny привлек значительное внимание многочисленных посетителей. Посетители лично испытали инновационные решения, получив глубокое представление о лидерстве Beny на рынке солнечной энергетики. По утверждению компании в будущем Beny продолжит инвестировать в исследования и разработки, внедряя более интеллектуальные и надежные решения для удовлетворения растущих потребностей рынка. Компания будет стремиться к сотрудничеству с еще большим количеством партнеров для укрепления своего присутствия на международном рынке, а также коллективного развития технологий и поддержки устойчивого развития.