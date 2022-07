Wemax официально выходит в продажу в России

Компания Wemax объявила об официальном запуске своего бренда Wemax в Европе в июле этого года с тремя наиболее популярными продуктами: Wemax Nova, Wemax Go и Wemax Go Advanced — по самой доступной цене, выбрав для начала кампании Россию. Wemax — мировой лидер в области производства лазерных проекторов с миссией обеспечить совместное и насыщенное визуальное восприятие людям как дома, так и вне помещений.

«Передовые технологии должны использоваться всеми людьми и служить всем. Менее чем за 200 долларов вы сможете пользоваться самым современным лазерным проектором, очень простым и удобным в обслуживании. Это будет настоящая революция, поскольку Wemax станет первой компанией, преодолевшей стереотип, будто лазерный проектор предназначен только для богатых людей, и мы входим в эпоху лазерных проекторов стоимостью чуть более 100 долларов США, — заявил глава Wemax Кинг Ван (King Wang). — Учитывая огромную популярность Wemax в Соединенных Штатах, мы просто уверены в том, что также для всех европейских клиентов наша продукция удовлетворит их потребности в непревзойденном визуальном опыте для домашних развлечений и бизнеса».

Wemax является новичком в России, и конкурентоспособный продукт обеспечил бы компании успешный выход на рынок. Поэтому после тщательного отбора компания Wemax решила представить следующие три продукта.

Ультракороткофокусный лазерный проектор 4K UHD на базе чипсетов Texas Instruments DLP, считающийся лучшим короткофокусным проектором 2022 года по версии технического блогера DigitalTrends. Лазерный проектор имеет сверхкороткое проекционное отношение 0,233:1, что позволяет ему создавать диагональ изображения до 375 см на расстоянии чуть более 50 см от стены. Благодаря сертифицированной операционной системе Android TV со встроенным Google Assistant он имеет доступ к более чем 5000 приложений в Google Play Store, включая YouTube, Disney+, HBO Max и многие другие. Он имеет и другие превосходные характеристики, такие как яркость в 2100 ANSI-люменов, усовершенствованная технология ALPD 3.0 и 25 000 часов службы лампы, а также быстродействующее дублирование экрана по беспроводной связи через Chromecast. Wemax Nova переносит 4K лазерный кинотеатр в дома зрителей, позволяя им прекрасно проводить время вместе со своими близкими.

Wemax Go — первый проектор, использующий передовую технологию кинематографического лазерного фосфорного дисплея (ALPD) в помещающемся в кармане ультрапортативном проекторе, который станет лучшим помощником для рекламных кампаний и экскурсий. Благодаря наличию встроенного порта USB-C он может легко питаться от портативного зарядного устройства мощностью 65 Вт, обеспечивающего бесперебойную работу. В последние годы туризм резко упал в результате пандемии COVID-19, но экономика на открытом воздухе переживает огромный бум по мере того, как все больше и больше людей хотят выйти на улицу. Wemax Go идеально удовлетворяет потребности людей в отдыхе на открытом воздухе и позволяет им смотреть любимые фильмы, видео и музыку в любом месте.

Благодаря уникальной лазерной технологии ALPD®, разработанной компанией Appotronics, модель Wemax Go Advanced проецирует изображения с повышенной светоэффективностью, яркостью и более широкой цветовой гаммой. Она обладает собственным разрешением 1080p для изображений HD, встроенной аккумуляторной батареей, смарт-калибровкой экрана, встроенной интеллектуальной операционной системой, и занимает совсем немного места. Благодаря этим преимуществам Wemax Go Advanced идеально подходит для проецирования файлов Powerpoint, Word или таблиц где угодно. Происходит массовый исход сотрудников из офиса в дом, и все больше и больше работодателей и сотрудников адаптируются к этому новому образу жизни, который требует новых бизнес-инструментов, чтобы преодолеть ограничения по времени и пространству в повседневной жизни и на работе. Благодаря встроенному аккумулятору компактный Wemax Go Advanced открывает дополнительные возможности для бизнеса.