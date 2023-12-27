WEPACK 2024 пройдет в Шэньчжэне в апреле 2024 г.

Общество
27 декабря 2023

Индустрия упаковки столкнется с целым рядом новых возможностей и вызовов в 2024 году. Растущая стоимость добычи сырья и недостаток экономии за счет массового производства для производителей оборудования для переработки сырья и изготовления продукции создают существенные препятствия.  Тем временем отрасль пытается решить задачу растущего спроса на интеллектуальную упаковку, цифровое производство, персонализированные спецификации и разнообразие упаковки. Данные факторы испытывают запас прочности и возможностей менеджмента компаний по производству упаковки. В результате ожидается, что предстоящий год будет критически важным периодом, когда трудности и возможности будут идти рука об руку, подталкивая эволюцию в индустрии.

WEPACK 2024 Layout

Организуемая RX WEPACK 2024 пройдет с 10 по 12 апреля 2024 г., в Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao’an New Hall), одной из самых крупных выставочных площадок. Данное событие будет проходить впервые после смены локации проведения с Дунгуаня на Шэньчжэнь. Выставка площадью 120 000 кв. м пройдет одновременно с другими выставками и готова предложить исчерпывающие возможности торгово-промышленной выставки для участников из мировой индустрии упаковки.

WEPACK 2024 выступает в роли глобальной торгово-коммерческой выставочной платформы, которая охватывает всю отрасль упаковки и объединяет серию выставок в области упаковки из 6 крупных секторов. К этим выставкам относятся: SinoCorrugated South 2024, SinoFoldingCarton 2024, SinoPaper South 2024, Food Pack & Tech 2024, Dprint 2024 и PACKCON 2024. WEPACK включает продукты, технологии и услуги, входящие в полную промышленную цепочку упаковки от добычи сырья до изготовления готовой продукции. Эффективно используя ресурсы, аккумулированные за последние 20 лет, выставка объединяет и служит драйвером развития глобальной индустрии упаковки посредством эффектов масштабирования и промышленной экспозиции. Она также создает значительную стоимость, которая продвигает идею симбиоза добычи сырья и изготовления готовой продукции в промышленной цепочке.

После смягчения визовой политики Китая для граждан иностранных государств и введения безвизового режима для туристов из определенных стран, WEPACK 2024 ожидает значительного роста числа посетителей и покупателей со всего мира, делая эту выставку знаменательным событием для всей индустрии.

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