Wonderful® Pistachios приглашает зеленого щенка стать талисманом компании

Незабываемый пес достоин незабываемого лакомства. Компания-владелец бренда Wonderful® Pistachios объявила о том, что планирует подарить по пакету фисташек Wonderful Pistachios всем жителям коммуны Паттада в итальянском регионе Сардиния в честь рождения первого в мире зеленого щенка по кличке «Pistachio» (Пистачио, в переводе «Фисташка»). Кроме того, компания обеспечит бесплатную пожизненную доставку фисташек Wonderful Pistachios г-ну Кристиану Маллокки (Cristian Mallocci) — счастливому владельцу собаки, управляющему небольшой фермой в Паттаде.

Новость о рождении Пистачио быстро распространилась по планете, и, хотя его окрас носит временный характер, зеленый цвет известен тем, что приносит удачу, и г-н Маллокки воспринимает его рождение как луч надежды в это трудное время. Wonderful Pistachios, не чуждая массовой культуре, долгие годы работала с некоторыми голливудскими знаменитостями, продвигавшими одноименную марку.

«Мы взволнованы тем вниманием и радостью, которые привносит новорожденный щенок по кличке Пистачио в мировое сообщество любителей фисташек и нашу команду Wonderful Pistachios, — сообщил старший вице-президент The Wonderful Company по маркетингу Адам Купер (Adam Cooper). — Мы согласны с мнением г-на Маллокки, что мы все могли бы использовать маленькую зеленую надежду и удачу прямо сейчас, и мы хотим не только принять Пистачио в нашу команду как талисман, но и выразить свое восхищение, подарив всем 3 тысячам его соседей фисташки Wonderful Pistachios».

Фисташки Wonderful Pistachios предлагаются как традиционно в скорлупе, так и в удобной для еды очищенной форме (Wonderful Pistachios No Shells), а также могут иметь вкусы Honey Roasted (жареные с медом) и Chili Roasted (жареные с чили).