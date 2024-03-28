Woolpert приобрела лидера по геопространственным решениям Murphy Geospatial

Компания Woolpert приобрела Murphy Geospatial, многопрофильную компанию по разработке геопространственных решений со штаб-квартирой в Килкаллене (Kilcullen), Ирландия. Murphy Geospatial — частная семейная компания по разработке геопространственных решений, предоставляющая широкий спектр услуг, включая геодезические работы, мобильное картографирование и картографирование помещений, мониторинг активов, подземное строительство и создание цифровых 3D-двойников. Штат компании насчитывает около 400 сотрудников в шести офисах в Ирландии и Великобритании.

Woolpert — частная американская архитектурная и инженерная компания, специализирующаяся на геопространственных приложениях, основанная в 1911 году и предоставляющая комплексные и интегрированные геопространственные услуги на протяжении более 50 лет. Президент компании Woolpert Нил Черман (Neil Churman) заявил, что это приобретение призвано расширить и укрепить базу геопространственных услуг Woolpert в Европе. Этот союз позволит компаниям объединить передовой опыт, повысить операционную эффективность и расширить спектр услуг, включающих геодезические работы, захват реальности, информационное моделирование зданий (BIM), мониторинг активов, ГИС и все формы картирования.

«За последние четыре десятилетия компания Murphy Geospatial зарекомендовала себя как инновационный партнер в области геопространственных услуг в Ирландии, Великобритании и прилегающих регионах, — сказал Черман. — Объединение с Murphy Geospatial позволит Woolpert расширить свое присутствие в Европе, улучшить наше предложение для клиентов, ускорить внедрение решений следующего уровня и обеспечить жизненно важную поддержку секторам инфраструктуры, производства, строительства, недвижимости, коммунальных услуг и окружающей среды».

Генеральный директор Murphy Geospatial Найл Мерфи (Niall Murphy) и его команда продолжат руководить Murphy Geospatial в составе компании Woolpert в стратегическом единстве с Woolpert. По словам Мерфи, компании объединяет приверженность обслуживанию клиентов, геопространственным инновациям, лидерству в отрасли и высокой корпоративной культуре.

«Мы очень рады объединению усилий с командой Woolpert, — сказал Мерфи. — Их многолетний опыт в геопространственном секторе и стремление создать наилучшие условия труда для сотрудников делают их идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ждем возможности сделать этот следующий шаг, чтобы повысить стандарты обслуживания наших уважаемых клиентов и вместе продолжить развитие отрасли».