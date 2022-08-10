Wuling выпустила в Индонезии свой первый электромобиль для международного рынка Air ev

8 августа китайский автопроизводитель Wuling провел торжественную церемонию запуска в Индонезии своего первого электромобиля для международного рынка Air ev (версия с правым рулем). Это мероприятие знаменует собой важную веху в глобальном развертывании автопроизводителя Wuling New Energy, который к настоящему времени успел продать уже 1 миллион автомобилей. На церемонии запуска автомобиля присутствовали министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии г-н Эрланга Хартарто (Airlangga Hartarto), министр промышленности Индонезии г-н Агус Гумиванг Картасасмита (Agus Gumiwang Kartasasmita) и посол Китая в Индонезии г-н Лу Кан (Lu Kang).

Компания Wuling New Energy, штаб-квартира которой находится в Китае, за 5 лет продала более миллиона автомобилей, первой достигнув этой цели среди ведущих мировых производителей автомобилей, работающих на новых источниках энергии. После своего запуска на мировом рынке модель Air ev ускорит расширение глобального присутствия Wuling начиная с Индонезии. В перспективе Air ev будет выпущен на рынках Индии, Египта и других стран по всему миру, укрепив статус Китая как лидера в сфере интеллектуального автомобилестроения.

Запуск Air ev согласуется с акцентом на неосвоенных рынках в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» и демонстрирует сильные стороны Китая в сфере интеллектуального производства. Wuling — самый продаваемый китайский бренд автомобилей в Индонезии, и с учетом этого индонезийское правительство подчеркнуло важность развития компании. В рамках подготовки к глобальному запуску электромобиль Air ev будет показан на индонезийском Международном автосалоне 11 августа.

Этот автомобиль, завоевавший международное признание и получивший хвалебные отзывы, улучшит восприятие продукции «сделано в Китае» во всем мире. В ноябре 2022 года на Бали (Индонезия) откроется саммит «Большой двадцатки», и благодаря высочайшему опыту вождения и приверженности принципам устойчивого развития Air ev был выбран в качестве официального автомобиля G20 этого года. Компания Wuling продемонстрирует на мировой арене инновационные достижения Китая в сфере интеллектуального производства и тем самым сделает свой вклад в общий успех саммита.

Wuling New Energy выступает движущей силой развития за счет внедрения инноваций. Компания намерена приложить все усилия для продвижения своего международного бизнеса. Wuling продолжит предоставлять высококачественные транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, и услуги владельцам автомобилей по всему миру, демонстрируя при этом высокотехнологичные возможности продукции «сделано в Китае».

Основанная в 2002 году компания SGMW владеет двумя признанными китайскими автомобильными брендами: Wuling и Baojun. В настоящее время компания SGMW имеет пять крупных производственных баз: штаб-квартиру в Лючжоу – Хэси, базу в Лючжоу – Баоцзюнь, филиал в Циндао, филиал в Чунцине и PT SGMW. В 2021 году компания SGMW продала 1 760 176 единиц продукции, нарастив продажи на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ей не только занять первое место среди национальных автомобильных брендов по объему продаж, но и получить широкое признание среди более чем 25,5 млн клиентов. В 2021 году SGMW экспортировала 145 550 автомобилей/комплектов для сборки автомобилей, охватив более 40 стран и регионов, включая Центральную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.