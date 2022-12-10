WWF и Huawei в Италии запускают проект по защите биоразнообразия в агроэкосистемах

Всемирный фонд дикой природы WWF в Италии, Rainforest Connection и Huawei Italy недавно возобновили сотрудничество в рамках серии региональных природоохранных проектов «Защитник природы» (Nature Guardian). Цель второго этапа заключается в изучении влияния сельского хозяйства на биоразнообразие в Италии с использованием инновационных технологий аудио-мониторинга.

Двадцать четыре установленных современных офлайн устройства RFCx AudioMoth в течение 12 месяцев будут записывать звуки различных видов животных в восьми агроэкосистемах: Valle dello Sporeggio, Bosco di Vanzago, Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, Lake Penne, Monte Sant’Elia и Lake Preola/Gorghi Tondi.

An AudioMoth edge device installed in a fruit farm

Собранные данные направляются на облачную платформу Huawei для анализа с помощью инструмента Rainforest Connection Arbimon, аналитическая функция которого обучена распознавать звуки избранных видов. Полученные данные, которые невозможно было бы получить традиционными ручными методами, будут использованы для изучения характеристик и тенденций биоразнообразия агроэкосистем, включая взаимосвязь между различными методами ведения сельского хозяйства и сохранением природы.

«Благодаря возобновлению сотрудничества с Huawei и Rainforest Connection мы проведем биоакустические исследования, которые позволят нам сравнить биологическое разнообразие сельскохозяйственных районов с органическими методами ведения хозяйства в оазисах WWF и других соседних сельскохозяйственных районов с традиционными методами ведения хозяйства», — заявила директор по маркетингу и коммуникациям WWF Italy Бенедетта Фламмини (Benedetta Flammini).

Интенсивное промышленное сельское хозяйство оказывает разрушительное воздействие на глобальное биоразнообразие. Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) за 2021 год глобальная продовольственная система является главной движущей силой утраты биоразнообразия, при этом только сельское хозяйство несет ответственность за 86% угроз вымирания 28 тысяч видов. Более того, 80% глобального обезлесения, 60% потребления пресной воды и 23% выбросов парниковых газов связаны с воздействием сельского хозяйства.Европейская комиссия (ЕК) признает, что сельскохозяйственное биоразнообразие в ЕС сокращается, реагируя на это общей сельскохозяйственной политикой, направленной на расширение разнообразия видов, местообитаний и ландшафтных особенностей, встречающихся в сельскохозяйственных экосистемах ЕС.

В соответствии с Food4Future WWF, программой Huawei TECH4ALL и политикой Еврокомиссии, этот проект, основанный на анализе данных, призван служить ориентиром для будущих передовых методов устойчивого ведения сельского хозяйства, включая сбалансированное удовлетворение потребностей природы и людей и содействие созданию устойчивой, инклюзивной, надежной и более здоровой системы продовольственного снабжения.

«Компания Huawei разделяет цели Зеленого пакта для Европы и стратегии «от фермы до вилки», — заявил глава компании Huawei Italy Уилсон Ван (Wilson Wang). —Поставив наши технологии на службу этим целям, мы хотим внести свой вклад в создание более устойчивой продовольственной системы, сохраняя богатство и разнообразие, которыми может похвастаться Италия в плане дикой природы и местообитаний в сельскохозяйственной среде».

На втором этапе реализации проекта «Защитник природы» от Альп до Сицилии были выбраны такие объекты, как яблочные сады, виноградники, оливковые рощи, цитрусовые рощи, пшеничные поля и земли, предназначенные для выращивания зерновых и овощей.

Первый этап проекта «Защитник природы», запущенного в 2021 году, охватывает три охраняемых Оазиса WWF в Италии: озеро Бурано, лагуну Орбетельо и кратер Астрони. Для изучения биоразнообразия и выявления незаконной деятельности, такой как браконьерство, несанкционированные велосипеды-внедорожники и лесозаготовки, было развернуто 45 офлайн устройств AudioMoth и 10 онлайн устройств Guardian. До сих пор результаты были положительными. Эта система позволила распознать 49 видов птиц и млекопитающих и получить 2000 оповещений в режиме реального времени о потенциально незаконной деятельности. В результате этих оповещений было проведено более 30 проверок на местах, одна из которых в декабре 2021 года привела к уничтожению браконьерского оборудования итальянской полицией и WWF.