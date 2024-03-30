XCMG Machinery борется с глобальным дефицитом талантов в сфере строительного оборудования

В рамках стратегической борьбы с растущей нехваткой талантов в сфере строительного оборудования компания XCMG Machinery запустила обширную программу перекрестного обучения для своих сотрудников из глобальной штаб-квартиры XCMG. Эта инициатива направлена на повышение комплексных навыков управления проектами среди более чем 1000 сотрудников, предлагающих такие услуги, как профилактическое обслуживание, а также консультации в области оборудования и техники. Программа значительно снижает давление на подрядчиков из-за отсутствия опытных операторов.

XCMG Machinery Tackles Global Talent Shortage in the Construction Equipment Industry.

Во всем мире строительный сектор испытывает все большую нагрузку из-за значительной нехватки квалифицированной рабочей силы, что особенно остро стоит в странах с развитой инфраструктурой, включая США и Канаду, а также в развивающихся странах, где наблюдается быстрая урбанизация, таких как Индия и ЮАР. XCMG признает жизненно важное значение наличия высококвалифицированной и ориентированной на обслуживание рабочей силы для поддержки подрядчиков и строителей в их стремлении к эффективным процессам строительства. Чтобы решить эту проблему, компания XCMG провела обширную серию учебных занятий по обслуживанию, направленных на ключевые международные рынки, с целью повышения навыков и знаний своего обслуживающего персонала.

Компания XCMG добилась значительных успехов в своих международных усилиях по обучению, организовав более 300 занятий, которые охватывают более 1300 часов и в которых участвуют участники из более чем 30 стран, в общей сложности около 2000 человек. Глобальная штаб-квартира компании, используя свои обширные глобальные ресурсы в области исследований и разработок, производства и тестирования, разрабатывает индивидуальные инициативы по обучению, которые настроены на конкретные потребности местных рынков. Эти инициативы были реализованы в различных регионах, включая Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Индонезию и ЮАР, где они получили отличные отзывы от стажеров из разных стран.

Программа направлена на сочетание теоретических знаний с практическим применением, предлагая участникам возможность участвовать в симулированных упражнениях, которые охватывают целый ряд ситуаций, таких как эксплуатация и техническое обслуживание. Она превращает передовые линии производства в учебные среды, направляя стажеров через мастерские, зоны тестирования продуктов и области, посвященные техническому обслуживанию. Пройдя фундаментальную подготовку по механике, гидравлике и электрике, международный обслуживающий персонал заметно улучшил свой опыт, повысив способность справляться с различными проблемами технического ремонта и поддержки. Кроме того, были проведены комплексные и углубленные учебные занятия по эксплуатации и техническому обслуживанию различных продуктов, позволяющие участникам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и сводить к минимуму время простоя клиентов.

Компания XCMG расширила свои сервисные возможности, выйдя за рамки обычного ремонта оборудования и технической поддержки, включив консультации по профилактическому техническому обслуживанию и расширив спектр предоставляемых услуг. Эта улучшенная модель обслуживания повышает как качество обслуживания, так и конкурентоспособность нашей сервисной команды.

Технический колледж строительной техники Сюйчжоу предлагает практический опыт обучения, где члены его команды анализируют и изучают оборудование на месте и обучаются с помощью тренажеров и реальных машин, чтобы быстро и качественно адаптироваться к новым продуктам и технологиям. Своевременные и стратегические рекламные мероприятия для новых продуктов, представленных на международном уровне, позволяют команде предлагать индивидуальные услуги по модернизации и адаптации, что еще больше повышает удовлетворенность клиентов.