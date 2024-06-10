XCMG представила 39 инновационных моделей машин на выставке KOMATEK 2024 в Стамбуле

Экономика
10 июня 2024

Компания XCMG Machinery, мировой лидер в области производства строительной техники, установила партнерские отношения с местными дистрибьюторами ENKA Pazarlama, HBZ Makina, Hakan Makina и Odabaşı Makina, чтобы продемонстрировать на выставке KOMATEK модельный ряд из 37 машин в девяти категориях.

XCMG Unveils 39 Innovative Machinery Models at KOMATEK 2024 in Istanbul.

На KOMATEK, считающейся крупнейшей в Турции и одной из самых влиятельных отраслевых выставок в Европе, было представлено впечатляющее количество техники более чем 500 брендов.

Посетители обширной экспозиции компании XCMG, занимающей площадь 2895 квадратных метров, познакомились с дизельными и электрическими машинами на основе новых технологий. В том числе с погрузчиком мрамора XC998, разработанным специально для мраморных карьеров, и карьерным самосвалом XDR80TE — первой машиной XCMG, выпуск которой был начат в этом году для горнодобывающей промышленности Турции.

Погрузчик мрамора XCMG XC998 специально разработан для сверхтяжелых условий эксплуатации в мраморных карьерах, отличается высокой мощностью, оптимизированными точками сочленения и отличной производительностью: транспортная грузоподъемность в нижнем положении превышает 30 т и отвечает требованию движения в полностью загруженном состоянии под углом более 20°.

Самосвал XDR80TE, первое предложение XCMG для турецкой горнодобывающей промышленности в 2024 году, способен обеспечить высокую производительность при сложном рельефе местности, обладает грузоподъемностью 80 тонн и является экологичным транспортным решением.

Электрические погрузчики XC968-EV и XC975EV, разработанные научно-исследовательским центром компании XCMG, имели большой успех благодаря превосходной мощности, надежности, энергоэффективности и простоте обслуживания по сравнению с дизельными погрузчиками. Аккумуляторная батарея, оснащенная системой быстрой зарядки, может полностью заряжаться менее чем за 1 час при времени работы 5–8 часов.

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