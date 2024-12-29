XCMG запустила сертификацию подержанного оборудования

Экономика
29 декабря 2024

Компанией XCMG Machinery официально запущен бренд XCMG Certified Used Equipment (подержанное оборудование, сертифицированное XCMG), что стало важным этапом формирования бизнеса замкнутого цикла.  

На недавней выставке bauma China компании XCMG и Ritchie Bros. совместно провели аукцион подержанного оборудования, представив более 300 полностью проверенных и восстановленных машин из 16 категорий производимой XCMG техники, включая краны, экскаваторы, горное оборудование, уплотнители грунта, погрузчики, оборудование для бетонных работ и свайное оборудование. Эти машины были впервые представлены на веб-сайте Ritchie Bros., символизируя новую главу для рынка подержанного оборудования.

XCMG Launches Used Equipment Certification to Drive Sustainable Development in Construction Machinery.

В соответствии со стремлением стать ведущим мировым брендом обслуживания, XCMG также представила бренд обслуживания XCMG TrueCare («TrueCare»). Бренд TrueCare воплощает неустанное стремление XCMG к интегрированным решениям в соответствии с философией бренда Solid to Succeed (надежность для успеха). Этот бренд обслуживания создан для обеспечения передовых инноваций, строгого контроля качества и эффективного обслуживания с целью создания для клиентов возможности сохранять конкурентное преимущество на мировых рынках.

«Эта инициатива удлинит цепочку создания стоимости, будет способствовать инновациям и поднимет XCMG на новые высоты как всемирно признанный бренд», — сказал Лю Цзяньсен (Liu Jiansen), вице-президент XCMG.

Глобальная сеть обслуживания обеспечивает быстрое реагирование на потребности клиентов, сводя к минимуму время простоя. Интеграция пяти передовых цифровых систем управления XCMG позволила получать индивидуальные решения для повышения операционной эффективности. Модели совокупной стоимости владения для обслуживания, включая расширенные гарантии и программы сертификации подержанной техники, обеспечивают обслуживание на протяжении всего жизненного цикла и позволяют строить долгосрочные отношения с клиентами.

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