Xencelabs выпустила первый в отрасли 16-дюймовый OLED-дисплей 4K 

Компания Xencelabs, глобальный поставщик цифровых решений для рисования, которым теперь отдают предпочтение творческие профессионалы, объявила о выпуске планшета Xencelabs Pen Display 16, своего нового решения для профессионалов, преподавателей и студентов.

Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!

Гибкость является одним из отличительных признаков планшета Xencelabs Pen Display 16, и количество способов использования этого устройства отражает философию дизайна продуктов Xencelabs. Очень легкий дисплей толщиной всего 0,47 дюйма (12 мм) и весом 2,67 фунта (1,21 кг) можно брать с собой повсюду — в любимое кафе, на презентацию к клиенту или из класса домой. Планшет Xencelabs Pen Display 16 одним кабелем USB-C — USB-C подключается к любому совместимому ноутбуку под управлением ОС Windows, Mac или Linux. А для подключения через HDMI или Display Port в комплект входит 10-битный концентратор. В комплект также входит легкая и удобная для ношения подставка Xencelabs Mobile Easel позволяет рисовать под двумя различными углами.

Графический OLED-дисплей с разрешением 4K служит ответом на пожелание творческих пользователей видеть на своих рисунках и картинах более яркие и реалистичные цвета. OLED-дисплей также исключает наличие таких визуальных артефактов, как засветы по контуру и светящиеся пиксели. Кроме того, художников порадует способностью устройства воспроизводить реалистичные цвета на действительно черном фоне.

В качестве дополнительного преимущества, поверхность дисплея из матированного стекла Super-AG обеспечивает ощущение беспрепятственного и естественного скольжения пера по бумаге практически без бликов. На этих поддерживающих до 1,07 млрд цветов графических дисплеях есть пять откалиброванных на заводе цветовых пространств: Adobe® RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 и Rec 709. Алюминиевый задний корпус дисплея обеспечивает быстрое рассеивание тепла без мешающего шума вентилятора.

Устройство Xencelabs Pen Display 16 поставляется с двумя чувствительными к давлению перьями, чтобы удовлетворить требования художников к эргономике и стилю. 3-кнопочное перо имеет больший диаметр и три настраиваемые кнопки быстрого доступа, а двухкнопочное тонкое перо предназначено для тех, кому требуется ощущение и действие настоящего карандаша или тонкой кисти. Оба пера имеют чувствительный к давлению ластик.

Удобный в использовании пульт дистанционного управления Quick Keys имеет восемь настраиваемых клавиш, OLED-дисплей и дисковый переключатель с цветовой кодировкой для настройки быстрого доступа к различным командам программного приложения. Время работы от одной зарядки достигает 53 часов.

Ожидается, что комплекты Xencelabs Pen Display 16 Bundle (рекомендуемая производителем розничная цена 1249 долларов для США, 1389 евро для ЕС, 1199 фунтов стерлингов для Великобритании) и Xencelabs Pen Display 16 Essentials (рекомендуемая производителем розничная цена 999 долларов для США, 1129 евро для ЕС, 969 фунтов стерлингов для Великобритании) появятся в продаже в интернет-магазине Xencelabs и на Amazon в мае и в конце июня соответственно.