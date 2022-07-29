Xinhua Silk Road: Город Лонгкоу обнародовал меры для поддержки рыночных субъектов

Лункоу, прибрежный город, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, недавно обнародовал ряд мер, включая практическую политику, призванных помочь предприятиям работать более уверенно и более качественно.

В докладе со ссылкой на городское бюро развития и реформ говорится, что меры помощи по восьми направлениям были развернуты, чтобы помочь рыночным субъектам преодолеть практические трудности.

Для содействия строительству ключевых проектов соответствующие критериям ключевые провинциальные или муниципальные проекты с инвестициями на уровне более 80% или более 60%, завершенные до конца июня или к декабрю этого года, получат поддержку в размере 100 000 юаней и 50 000 юаней. Новые проекты с инвестициями в размере более 100 млн юаней или более 50 млн юаней, включенные в местную статистику до конца года, получат поддержку в размере 100 000 юаней и 50 000 юаней.

Для оказания более широкой поддержки промышленным предприятиям, Лонгкоу обязуется предоставить вновь зарегистрированным местным специализированным и инновационным компаниям и небольшим фирмам-«газелям» помощь в размере 300 000 юаней и 500 000 юаней, соответственно. Предприятия, признанные новыми национальными «маленькими гигантами», получат дополнительное финансирование в размере трех миллионов юаней. Крупные промышленные предприятия с операционным доходом более 30 млн юаней и ростом операционных доходов более чем на 10% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2022 года получат поддержку в размере 200 000 юаней.

Для поощрения развития крупных предприятий помощь также получат новые крупные компании, отвечающие критериям отбора, которые первыми будут внесены в местную статистику, включая предприятия, работающие в области производства, строительства, недвижимости, оптовой и розничной торговли, отельного дела и общественного питания.

Лункоу также придает большое значение роли фонда развития сферы услуг в стимулировании потребления и выделяет пять миллионов юаней в качестве помощи на дальнейшее финансирование развития местной сферы услуг и работающих в ней предприятий. Город понимает важность науки и техники для устранению ключевых технологических проблем и обязуется расширить поддержку программ по подбору кадров, оптимизировать корпоративные каналы финансирования и проводить кампании по выявлению опасных производств на местных предприятиях, чтобы создать благоприятную деловую среду и обеспечить стабильное и качественное развитие местных предприятий