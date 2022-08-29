Xinhua Silk Road: кожухи PJOE для морских ветровых турбин доставлены в Великобританию

21 августа на морскую ветровую станцию Seagreen, крупнейшую в Шотландии, была отправлена последняя партия из 5 кожухов для ветровых турбин, что ознаменовало завершение поставки 50 кожухов для глубоководных ветровых турбин в рамках проекта, осуществляемого компанией Penglai Jutal Maritime Engineering Co., Ltd. (PJOE).

Известно, что период строительства по проекту составляет примерно 23 месяца, а общий вес оборудования — около 100 000 тонн.

В отличие от обычного проекта поставки кожухов для ветровых турбин, это первый проект PJOE с поставкой группы кожухов для турбин. Каждые 7 дней компания начинала изготовление кожуха. Каждый процесс, такой как заводская сборка узлов TKY, горизонтальная сборка и подъем SMLT, необходимо было тщательно спланировать и осуществить в срок, чтобы гарантировать реализацию проекта в целом.

Кроме того, на проекте был принят европейский стандарт EN1993, предъявляющий строгие требования к сварке, размеру и покраске узлов TKY. Проектная группа приняла этот вызов и усовершенствовала процессы планирования качества и внедрения инноваций. Летом команда справилась с жарой и техническими трудностями и достигла рекордного нулевого уровня переделки сварных швов на китайских заводах.

Что касается перевозки, то проектная группа оптимизировала план погрузки и координировала свою деятельность с соответствующими правительственными подразделениями, собственниками и судовладельцами, обеспечивая отправку кожухов для ветровых турбин по графику.

Компания PJOE, расположенная в провинции Шаньдун на востоке Китая, специализируется на производстве крупных и сложных конструкций для нефтегазовой, горнодобывающей, опреснительной, энергетической и смежных отраслей.