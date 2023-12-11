Xinhua Silk Road: Ляньюньган запускает кампанию в СМИ для освещения успешныхрезультатов реализации BRI

Общество
11 декабря 2023

В этом году предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» (BRI) отмечает 10-летний юбилей. Город Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая запустил в этом году кампанию в СМИ под девизом «Новая эра, новый двигатель, новое путешествие на Запад», чтобы продемонстрировать свои успехи в области промышленного развития, инвестиционного сотрудничества, логистики, торговли и культурного обмена, достигнутые в рамках BRI.

Частью кампании являются исследовательские интервью, проводимые как внутри страны, так и за рубежом, в странах и регионах, участвующих в реализации BRI.

С мая по сентябрь этого года журналисты из Ляньюньгана сделали такие интервью в китайских городах Шанхай, Нинбо, Циндао, Чжэнчжоу, Сиань и Хоргос, а также в Жаркенте, Алматы и Астане в Казахстане.

С 9 октября по 17 ноября этого года СМИ опубликовали несколько статей о сотрудничестве Ляньюньгана с этими городами по сооружению новой евразийской «транспортной артерии» (мультимодального сухопутно-морского коридора) и об обменах в области экономики, культуры и образования.

Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане, открытая в 2014 году, — первый реальный проект в рамках BRI. Расположенная в специальной экономической зоне «Хоргос — Восточные ворота», выполняя роль сухого порта в международном транспортном коридоре, соединяющем Западный Китай с Западной Европой, она стала важнейшей платформой для доставки товаров из стран Центральной Азии в морские порты.

За последнее десятилетие активизировались усилия Ляньюньгана также и в области культурных обменов. В августе этого года в центральной городской библиотеке Алматы была открыта специальная книжная полка, посвященная культуре Ляньюньгана, способствуя диалогу между различными цивилизациями через взаимное обучение и понимание.

В августе этого года в Ляньюньгане также прошло международное мероприятие по обмену талантами среди молодежи с целью развития университетского сотрудничества с Казахстаном.

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