Xinhua Silk Road: Шэньчжэнь рекламирует свою выставку по энергетики в Мюнхене  

Делегация города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая представила презентацию на Intersolar Europe — крупнейшей в мире выставке солнечной энергетики, которая прошла в Мюнхене, Германия, в целях продвижения предстоящей выставки International Digital Energy Expo 2023 (IDEE 2023).

IDEE 2023 будет проводиться в Шэньчжэне с 29 июня по 2 июля. По словам Юй Цзина, вице-директора комиссии по развитию и реформам Шэньчжэня, на мероприятии под названием «Создание зеленого будущего с помощью цифровой энергии» будет проведен целый ряд мероприятий, включая профессиональные выставки, симпозиумы и тематические мероприятия.

В этом году IDEE посвящена исследованиям, разработкам и применению передовых технологий, особенно цифровых технологий, в энергетическом секторе с целью ускорения перехода в новый производственный режим, ориентированный на обработку данных, и создания экологически чистой, высокоэффективной, гибкой, интеллектуальной и устойчивой современной энергетической системы.

Выставочная площадь составляет почти 60 000 квадратных метров, и привлекла гостей из более чем 100 стран и регионов, а также более 400 ведущих отечественных и зарубежных предприятий и научно-исследовательских институтов, включая China Southern Power Grid, Huawei Digital Power, BYD, Tencent, ZTE, Sunwoda, Siemens Energy, Cargill China, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Университет Макао и Китайский Университет Гонконга.

Стало известно, что более 400 китайских фотоэлектрических предприятий приняли участие в трехдневной выставке Intersolar Europe, около 130 из которых базируются в Шэньчжэне, одном из главных технологических и инновационных центров Китая.