Xinhua Silk Road: средняя школа в уезде Шаньсянь на востоке Китая способствует обмену искусством резьбы по корням между Китаем и Россией 

Мир
9 декабря 2024

Более 20 учеников средних школ из разных городов России недавно посетили публичную онлайн-лекцию по резьбе по корням в рамках программы «Китайский онлайн-класс для российской молодежи» Китайско-российской ассоциации средних школ.

Онлайн-лекция была прочитана Гао Сюэдуном (Gao Xuedong), мастером по резьбе по корням, по приглашению средней школы в уезде Шаньсянь города Хэцзэ в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Демонстрируя произведения искусства, давая объяснения с помощью изображений и текстов и демонстрируя навыки резьбы, Гао подробно представил происхождение, эволюцию, сырье, инструменты и методы резьбы по корням, которая является традиционным ремеслом в Китае и постоянно развивается с изменениями в эстетическом вкусе людей.

Гао показал серию шпилек с цветами пиона, сообщив, что серия была вдохновлена цветущим сезоном пионного сада в Хэцзэ примерно в середине апреля каждого года.

Во время онлайн-лекции Гао вырезал шпильку на месте, демонстрируя навыки и методы, от проектирования и рисования до резьбы, полировки и так далее. Поскольку традиционные методы резьбы по корням не могут быть воспроизведены, каждая шпилька является уникальным произведением искусства, сказал Гао.

Российские студенты, посетившие онлайн-мероприятие, были глубоко увлечены лекцией и поражены наследием традиционной китайской культуры. Гао также надеялся, что однажды он сможет научить студентов лично, позволив им еще больше испытать очарование резьбы по дереву. 

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