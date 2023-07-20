Xinhua Silk Road: SVF уверена в сотрудничестве китайско-российской машиностроительной отрасли

Китайское предприятие Shanghai Valve Factory Co., Ltd (SVF) выразило уверенность в сотрудничестве китайско-российской машиностроительной отрасли во время интервью агентству Синьхуа на 7-м Российско-китайском ЭКСПО., которое недавно проводилось в Екатеринбурге, Россия.

«Это наше первое участие в Российско-китайское ЭКСПО. На самом деле, у нас давно были планы по освоению российского рынка, но мы не нашли подходящей возможности», — сказал Ван Цзиньмин, секретарь совета директоров SVF.

В течение длительного времени Китай и Россия были особенно важными экономическими и торговыми партнерами друг друга и совместно выступают за равноправное, инклюзивное и взаимовыгодное многостороннее сотрудничество. Ван добавил, что компания с нетерпением ожидает углубленного сотрудничества с российской стороной.

«Многие компании, подобные нам, которые стремятся выйти на мировой уровень, рассматривают Российско-китайское ЭКСПО как важную платформу, которое может обеспечить удобные, эффективные и заслуживающие доверия международные экономические и торговые обмены», — сказал Ван.

«Организаторы выставки и клиенти из разных стран уделили большое внимание китайским предприятиям. Организаторы проводят пресс-конференции, форумы и онлайн-мероприятия для содействия обменам и переговорам по проектам между китайскими и российскими предприятиями и постоянно поощряют все больше предприятий присоединяться к этой стабильной и справедливой платформе международного сотрудничества», — сказал Ван.

«Мы считаем, что после этой выставки компания расширит международное сотрудничество с другими зарубежными предприятиями для расширения рынка промышленного клапанного оборудования», — сказал Ван.

SVF стремится предоставлять высокотехнологичное клапанное оборудование и решения по техническому обслуживанию для строительства крупных инфраструктурных проектов и постепенно расширяет свой бизнес в различных секторах зарубежного рынка промышленной арматуры.

В энергетическом секторе продукция компании экспортировалась в Ирак, Оман и другие страны по запасам и добыче нефти. В то же время она обеспечивает проекты в Индии, Пакистане, Таиланде, Индонезии и других азиатских странах, Гондурасе и Венесуэле в Южной Америке, а также Танзании и Чаде в Африке.

«В России хорошо развита тяжелая промышленность, но высокотехнологичное клапанное оборудование относительно отстает от развития других отраслей промышленности. Мы считаем, что в ближайшие несколько лет между Китаем и Россией появятся широкие возможности и огромный потенциал для сотрудничества в области механического оборудования», — сказал Ван.