Я себе не нравлюсь: откуда берется привычка недооценивать себя

«Я ничего особенного не добился», «Кому я вообще нужен», «У меня нет никаких талантов» — подобные мысли посещают многих людей, причем нередко тех, кто на самом деле достиг немалых успехов и окружен заботливыми людьми. Такая склонность принижать собственную значимость может серьезно влиять на внутреннее состояние и жизненные выборы. Психолог Алёна Селиванова объясняет природу самообесценивания.
Механизм самопринижения
В психотерапевтической практике часто встречаются клиенты, которые систематически умаляют свои заслуги и качества. Они склонны преуменьшать профессиональные достижения, сомневаться в собственной нужности окружающим и не видеть в себе особой ценности.
Парадокс заключается в том, что при детальном разборе ситуации обычно выясняется: успехи у человека вполне реальны, и многие люди действительно проявляют к нему искренний интерес и заботу. Однако искаженное восприятие собственной личности мешает увидеть объективную картину.
Истоки негативного восприятия себя
Сравнение с недостижимыми стандартами
Первопричина часто кроется в системе ценностей человека. Если он считает себя недостаточно ценным, стоит выяснить, с какими критериями он себя сравнивает. Возможно, установленная планка настолько высока, что достичь ее практически невозможно.
Важно понимать, откуда берутся эти стандарты — от родителей, социального окружения, медийных образов. Люди склонны сопоставлять себя с другими, и когда обнаруживают отличия, могут начать принижать собственную значимость. Хотя в действительности разнообразие — это норма, и совершенно не обязательно соответствовать чужим идеалам для обретения внутреннего благополучия.
Искажение восприятия реальности
Второй важный аспект — возвращение к объективной оценке ситуации. Полезно предложить человеку составить список своих достижений за последний год или несколько лет. При целенаправленном анализе обычно обнаруживается множество успехов, которые в повседневной суете остаются незамеченными.
При этом достижения могут быть не только внешними — любые внутренние изменения, ценные осознания и важные решения тоже заслуживают признания. Аналогично с социальными связями: когда человеку кажется, что он никому не интересен, вероятно, он обесценивает реальное внимание окружающих — возможно, из-за недоверия к их искренности или собственной закрытости.
Потребности как основа самооценки
Соответствие жизни истинным желаниям
Третий ключевой момент — анализ потребностей. Если человек принижает то, что у него есть, скорее всего, он нуждается в чем-то ином, но по каким-то причинам не может это получить. В результате все имеющиеся достижения кажутся недостаточными.
Здесь важно честно оценить: насколько текущая жизнь соответствует подлинным потребностям, живет ли человек аутентично. Если он вращается в одном социальном кругу, а мечтает о внимании других людей — что мешает изменениям? Если добивается успехов в одной сфере, а душа лежит к другой — что препятствует смене направления?
Сигнал о необходимости перемен
Иногда обесценивание служит неосознанным сигналом о кризисе — о том, что нынешняя ситуация перестала удовлетворять. Человек внутренне уже перерос текущие обстоятельства, но продолжает жить по инерции, хотя внутри созрела готовность к переменам. В таких случаях важно понять, к чему стремится душа и в каком направлении двигаться для обретения смысла.
Обращение к прошлому ресурсному опыту
Полезно вспомнить моменты, когда человек ценил себя и чувствовал собственную значимость. С чем были связаны эти периоды? Благодаря каким факторам удавалось поддерживать позитивное самоотношение — особой деятельности, эмоциональному состоянию, социальному статусу или поддержке близких?
Такие воспоминания могут указать на ресурсы, которых недостает в настоящем, и которые всегда можно восстановить или найти в новых формах.
Как работать с самооценкой?
Ведение дневника достижений
Регулярно записывайте даже небольшие успехи и позитивные моменты. Это поможет сформировать более объективное представление о своих способностях и достижениях.
Анализ источников сравнений
Определите, с кем и по каким критериям вы себя сравниваете. Подумайте, насколько эти сравнения справедливы и конструктивны.
Исследование истинных потребностей
Честно оцените, соответствует ли ваша текущая жизнь подлинным желаниям и ценностям. Что бы вы хотели изменить?
Практика самосострадания
Учитесь относиться к себе с той же добротой, с которой отнеслись бы к близкому другу в похожей ситуации.
Поиск поддерживающего окружения
Окружите себя людьми, которые ценят вас и видят ваши положительные качества. Ограничьте общение с теми, кто принижает вашу значимость.
Философский взгляд на собственную ценность
С философской точки зрения, самооценка — понятие относительное, поскольку только сам человек является источником и мерилом собственной ценности. Ценить себя можно за самые разные качества и проявления.
Если ограничиться исключительно внешними достижениями, самооценка становится инструментальной и зависимой от обстоятельств. Но можно взглянуть шире — начать ценить себя просто за то, что вы уникальная личность с неповторимым взглядом на мир, независимо от успехов, временных взлетов и падений, мнений окружающих или приносимой пользы.
Обесценивание себя — это защитный механизм, который часто маскирует глубинные потребности и страхи. Работа с этой тенденцией требует честности с самим собой, готовности пересмотреть привычные установки и иногда — внести значительные изменения в жизнь.
Ваша ценность не определяется внешними достижениями или чужими оценками. Каждый человек обладает уникальной значимостью просто в силу своего существования. Научиться видеть и признавать эту ценность — важный шаг к более полноценной и счастливой жизни.
Селиванова Алёна Александровна. Психогенеалог. Специалист помогающий клиентам улучшить финансовое благополучие через работу с родом.