Я себе не нравлюсь: откуда берется привычка недооценивать себя

Селиванова Алёна Александровна

«Я ничего особенного не добился», «Кому я вообще нужен», «У меня нет никаких талантов» — подобные мысли посещают многих людей, причем нередко тех, кто на самом деле достиг немалых успехов и окружен заботливыми людьми. Такая склонность принижать собственную значимость может серьезно влиять на внутреннее состояние и жизненные выборы. Психолог Алёна Селиванова объясняет природу самообесценивания.

Механизм самопринижения

В психотерапевтической практике часто встречаются клиенты, которые систематически умаляют свои заслуги и качества. Они склонны преуменьшать профессиональные достижения, сомневаться в собственной нужности окружающим и не видеть в себе особой ценности.

Парадокс заключается в том, что при детальном разборе ситуации обычно выясняется: успехи у человека вполне реальны, и многие люди действительно проявляют к нему искренний интерес и заботу. Однако искаженное восприятие собственной личности мешает увидеть объективную картину.

Истоки негативного восприятия себя

Сравнение с недостижимыми стандартами

Первопричина часто кроется в системе ценностей человека. Если он считает себя недостаточно ценным, стоит выяснить, с какими критериями он себя сравнивает. Возможно, установленная планка настолько высока, что достичь ее практически невозможно.

Важно понимать, откуда берутся эти стандарты — от родителей, социального окружения, медийных образов. Люди склонны сопоставлять себя с другими, и когда обнаруживают отличия, могут начать принижать собственную значимость. Хотя в действительности разнообразие — это норма, и совершенно не обязательно соответствовать чужим идеалам для обретения внутреннего благополучия.

Искажение восприятия реальности

Второй важный аспект — возвращение к объективной оценке ситуации. Полезно предложить человеку составить список своих достижений за последний год или несколько лет. При целенаправленном анализе обычно обнаруживается множество успехов, которые в повседневной суете остаются незамеченными.

При этом достижения могут быть не только внешними — любые внутренние изменения, ценные осознания и важные решения тоже заслуживают признания. Аналогично с социальными связями: когда человеку кажется, что он никому не интересен, вероятно, он обесценивает реальное внимание окружающих — возможно, из-за недоверия к их искренности или собственной закрытости.

Потребности как основа самооценки

Соответствие жизни истинным желаниям

Третий ключевой момент — анализ потребностей. Если человек принижает то, что у него есть, скорее всего, он нуждается в чем-то ином, но по каким-то причинам не может это получить. В результате все имеющиеся достижения кажутся недостаточными.

Здесь важно честно оценить: насколько текущая жизнь соответствует подлинным потребностям, живет ли человек аутентично. Если он вращается в одном социальном кругу, а мечтает о внимании других людей — что мешает изменениям? Если добивается успехов в одной сфере, а душа лежит к другой — что препятствует смене направления?

Сигнал о необходимости перемен

Иногда обесценивание служит неосознанным сигналом о кризисе — о том, что нынешняя ситуация перестала удовлетворять. Человек внутренне уже перерос текущие обстоятельства, но продолжает жить по инерции, хотя внутри созрела готовность к переменам. В таких случаях важно понять, к чему стремится душа и в каком направлении двигаться для обретения смысла.

Обращение к прошлому ресурсному опыту

Полезно вспомнить моменты, когда человек ценил себя и чувствовал собственную значимость. С чем были связаны эти периоды? Благодаря каким факторам удавалось поддерживать позитивное самоотношение — особой деятельности, эмоциональному состоянию, социальному статусу или поддержке близких?

Такие воспоминания могут указать на ресурсы, которых недостает в настоящем, и которые всегда можно восстановить или найти в новых формах.

Как работать с самооценкой?

Ведение дневника достижений

Регулярно записывайте даже небольшие успехи и позитивные моменты. Это поможет сформировать более объективное представление о своих способностях и достижениях.

Анализ источников сравнений

Определите, с кем и по каким критериям вы себя сравниваете. Подумайте, насколько эти сравнения справедливы и конструктивны.

Исследование истинных потребностей

Честно оцените, соответствует ли ваша текущая жизнь подлинным желаниям и ценностям. Что бы вы хотели изменить?

Практика самосострадания

Учитесь относиться к себе с той же добротой, с которой отнеслись бы к близкому другу в похожей ситуации.

Поиск поддерживающего окружения

Окружите себя людьми, которые ценят вас и видят ваши положительные качества. Ограничьте общение с теми, кто принижает вашу значимость.

Философский взгляд на собственную ценность

С философской точки зрения, самооценка — понятие относительное, поскольку только сам человек является источником и мерилом собственной ценности. Ценить себя можно за самые разные качества и проявления.

Если ограничиться исключительно внешними достижениями, самооценка становится инструментальной и зависимой от обстоятельств. Но можно взглянуть шире — начать ценить себя просто за то, что вы уникальная личность с неповторимым взглядом на мир, независимо от успехов, временных взлетов и падений, мнений окружающих или приносимой пользы.

Обесценивание себя — это защитный механизм, который часто маскирует глубинные потребности и страхи. Работа с этой тенденцией требует честности с самим собой, готовности пересмотреть привычные установки и иногда — внести значительные изменения в жизнь.

Ваша ценность не определяется внешними достижениями или чужими оценками. Каждый человек обладает уникальной значимостью просто в силу своего существования. Научиться видеть и признавать эту ценность — важный шаг к более полноценной и счастливой жизни.

Селиванова Алёна Александровна. Психогенеалог. Специалист помогающий клиентам улучшить финансовое благополучие через работу с родом.