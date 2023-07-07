Yadea представлена в качестве спонсора чемпионата мира по футболу среди женщин 2023

ФИФА объявила Yadea, ведущую в мире марку электрических двухколесных транспортных средств, официальным спонсором Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года. Это уже третий пример сотрудничества после Чемпионата мира по футболу в России 2018 и FIFA Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022.

В 2018 году Yadea стала первым брендом электрических двухколесных транспортных средств, который выступил региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С тех пор процесс интернационализации Yadea развивается поразительными темпами. До сегодняшнего дня компания Yadea поставляла высокопроизводительную и высокотехнологичную продукцию более чем 70 миллионам клиентов по всему миру более чем в 100 странах.

«Турниры FIFA World Cup являются самыми популярными спортивными мероприятиями в мире, в рамках которых болельщики со всего мира собираются вместе, независимо от своего происхождения, культуры и национальности. Передаваемая инклюзивность, счастье и справедливость отражают миссию компании Yadea, пропагандируя приятный и экологически безопасный образ жизни для людей по всему миру», – сказал Джерри Чжоу, президент зарубежной бизнес-группы Yadea.

«Суть Чемпионата мира по футболу FIFA Women’s World Cup 2023 также является частью концепции Yadea – твердая воли к преодолению трудностей и вызовов, а также упорство в разрушении барьеров и границ. Мы рады поддерживать связь с болельщиками и укреплять те ценности, которые определяют Yadea. Будучи официальным спонсором в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чемпионата мира по женскому футболу FIFA 2023, компания Yadea будет повышать узнаваемость своего бренда и привлекать страстных футбольных болельщиков, предлагая электромотоциклы, электровелосипеды и электроскутеры».

Сотрудничая с ФИФА в третьем крупном турнире, компания Yadea впервые выступает в поддержку Чемпионата мира по футболу FIFA среди женщин. Yadea воздает должное женщинам, преодолевающим барьеры в спорте. Среди потребителей продукции компании Yadea значительная доля женского пола, что усиливает признание ими ценностей и достижений женщин.

«Мы рады приветствовать Yadea в нашей коммерческой программе и рады вновь сотрудничать с ними над тем, что обещает стать невероятным турниром первопроходцев», – заявил коммерческий директор ФИФА Роми Гай. Чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии будет чрезвычайно популярен по всему региону, и компания Yadea является идеальным партнером, помогающим привлечь молодую аудиторию к ключевому соревнованию в женском спорте».