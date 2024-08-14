«Яков и Партнеры»: Объем рынка медтуризма в РФ к 2030 г. может составить до 7,6 млрд долларов

Авторы опубликованного консалтинговой компанией «Яков и Партнёры» исследования «Раскрытие потенциала медицинского туризма в России» прогнозируют быстрый рост рынка медицинского туризма в России до 2,2-7,6 млрд долл. к 2030 г., в зависимости от избранного сценария развития.

По мнению эксперта практики здравоохранения «Яков и Партнёры» Максима Мосейко, в среднесрочной перспективе, до 2026 г., требуется активизация работы, направленной на наращивание потока медицинских туристов из стран СНГ, включая и тех, кто может свободно говорить на английском языке, не владея русским, которых с каждым годом становится все больше. Кроме того, необходимо тестирование готовности инфраструктуры избранных медучреждений в разных регионах РФ (как частных, так и государственных) для обеспечения массового приема медтуристов из-за рубежа (особенно из стран БРИКС+).

В долгосрочной перспективе (2027 г. и далее), считают эксперты, требуется повышенное внимание уделять вопросам международной аккредитации медучреждений по качеству и безопасности лечения, сбору обратной связи от пациентов по результатами оказанных им медицинских услуг. Кроме того, вся отечественная система здравоохранения должна пройти цифровую трансформацию. Кроме того, важная роль отводится повышению вовлечения страховых компаний в медицинском обслуживании медицинских туристов.