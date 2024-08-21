Яндекс 360: спамеры прислали 687 млн вредоносных PDF-писем за полгода

Технология «Спамооборона» Яндекс 360 отправила в спам или заблокировала 12,3 млрд из всех входящих писем за I полугодие 2024 года. За это время почтовые серверы платформы обработали более 48 млрд отправлений. Выяснилось, что количество потенциально опасных писем стало больше на 23 %, чем в такой же период прошлого года.

Анализируя действия мошенников, эксперты Яндекс 360 сделали вывод, что в первом полугодии они чаще отправляют не несущие угроз информационные письма или ненавязчивую рекламу — так называемый «деликатный спам», который попадает в соответствующую папку.

Но не все отправления можно считать безобидными. Самыми популярными видами и темами спама в I полугодии стали письма с PDF-вложениями, содержащими вредоносную ссылку — свыше 687 млн. Также пользователям были отправлены примерно 299 млн рассылок с предложением курсов повышения квалификации, почти 188 млн писем с розыгрышами, призывами «испытать удачу» или от казино, а также около 158 млн фейковых предложений работы.

Во втором полугодии, когда спамеры начинают атаковать электронную почту «прямолинейным» или массовым спамом, опасность для пользователей растет. В такие письма мошенники включают вирусы или вредоносное ПО, а также призывы перейти по фишинговой ссылке и поделиться персональными данными.

Повышенную активность мошенники проявляют с середины февраля, в период весенних праздников, а также во время осенних распродаж и перед Новым годом. Спад интенсивности спамеров приходится на начало года и лето. Фильтруя спам в электронной почте, антиспам-система использует нейросети и сложные алгоритмы. Вычисляя новые виды мошеннических писем, постепенно обучаясь, анализируя структуру писем или ранее не встречавшиеся ссылки, «Спамооборона» обрабатывает внушительные объёмы информации.