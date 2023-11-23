Янина Копайгородская рассказала, как создать привлекательный заголовок

Правильно сформулированный заголовок — это 80% успеха. Удачный заголовок привлекает внимание и удерживает его до самого момента покупки. А это – главная задача заголовка, считает Янина Копайгородская.

Никакие ухищрения с визуальным восприятием помогут даже самому гениальному тексту, если заголовок «не цепляет».

Человек оценивает попавшее в поле зрения и определяется с выбором за доли секунды, следовательно, основным критерием выбора материала становится не текст, а именно заголовок, который должен убедить человека совершить определённое целевое действие. Поэтому автор иногда затрачивает на поиск нужного заголовка времени не меньше, чем на написание самого текста статьи.

Тексты для разных целевых групп значительно разнятся. Статья, например, для домохозяек не заинтересует врача. И наоборот. Для каждой группы пишется отдельный текст, учитывающий особенности данной страты. Другое дело – продажи. Здесь для привлечения представителей различных групп необходима максимальная унификация. Но, например, скидки, безотказно действующие на малоимущих, совершенно бесполезны для людей состоятельных. Наиболее универсальным средством являются заголовки. Они понятны всем, а потому безотказны. Они шокируют, манят, а потому привлекали, привлекают и будут привлекать.

Читатель стремиться извлечь выгоду, поэтому акцентируют внимание на проблемах, решаемых с помощью вашей услуги. Создание индивидуального, нешаблонного заголовка сложный процесс. Но раз задача – привлечь его бесплатной услугой, можно пообещать решение проблемы или поделиться своей неудачей. Можно использовать страхи или желания. Убедить, что «с нашей помощью похудение случится быстрее». Эффективность шаблонных заголовков высока, но сегодня они всё больше удаляются от реальной выгоды. И клиент понимает, что его попросту завлекают пустыми обещаниями, говорит Копайгородская.

Однако, при всей своей эффективности, удачный заголовок – не панацея. Потребитель, опытен, у него есть свои цели и свои страхи. Поэтому эффективность заголовка высока только тогда, когда за ним – качественный продукт. Когда ваши цели совпадают с целями покупателя, оба должны получить максимальную выгоду. Поэтому обязательно нужно ставить себя на место потребителя, консультироваться со знакомыми или продавать им продукт по сниженной цене, чтобы затем узнать их объективное мнение, говорит Копайгородская.