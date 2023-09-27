Яркие мероприятия в День провинции Цзянси в Болгарии привлекли внимание местных жителей

В Китайском культурном центре в столице Болгарии Софии состоялся фестиваль «День провинции Цзянси». Это событие было организовано Департаментом культуры и туризма провинции Цзянси на тему «Мгновение, которым хочется поделиться» и «Уникальные пейзажи Цзянси». Мероприятия, представляющие характерные черты провинции Цзянси, включая фотовыставку, выставку изделий из фарфора, изготовленных в городе Цзиндэчжэнь, традиционную оперу Гань и китайскую чайную церемонию, подарили представителям провинции и местными жителям насыщенные впечатления от культурного обмена.

Director general of Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism Mei Yi presided over the event.

Фестиваль «День провинции Цзянси» стартовал в Болгарии под звуки классической народной музыки провинции Цзянси, традиционной оперы Гань и болгарских народных песен. Фотовыставка, опыт живого общения и культурный обмен в рамках разнообразной программы фестиваля помогли жителям Болгарии познакомиться с политикой открытости и развития, с живописной природой и характерной культурой провинции Цзянси и способствовали развитию общения между двумя регионами.

Губернатор провинции Цзянси Е Цзяньчунь (Ye Jianchun) заявил, что с тех пор, как в декабре 2020 года между провинцией Цзянси и Софийским округом Болгарии были официально установлены побратимские отношения, сотрудничество и обмены между ними постоянно расширяются, а дружба между двумя народами продолжает углубляться. Он выразил надежду, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию дружественных обменов и укреплению сотрудничества между сторонами.

Traditional Gan opera performance and Bulgarian song performance

В ходе мероприятия был подписан меморандум между Софийским округом и провинцией Цзянси, подтверждающий намерения сторон использовать взаимные преимущества и углублять сотрудничество в области экономики, торговли, сельского хозяйства, культуры и туризма.