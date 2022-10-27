Языковые Курсы при Профкоме Дипакадемии МИД после ребрендинга получили название POLYLOG

Языковые Курсы POLYLOG

Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ, одни из лидеров на рынке образовательных услуг России, провели ребрендинг по случаю своего 35-летнего юбилея. Новое фирменное название Курсов — POLYLOG.

В рамках пресс-конференции в ТАСС директор Курсов Алла Вольфовская рассказала журналистам, что несмотря на пережитые кризисы за 35-летний период, Курсам удалось устоять, потому что они всегда отзывались на запросы слушателей и адаптировали методы обучения под текущие потребности рынка. «POLYLOG для нас значит говорить вместе, давать высказываться всем участникам и уважать мнение каждого. В связи с этим мы выбрали себе название, которое отражает как раз идею полифонии и нашу миссию — обеспечить слушателей высококачественным образованием в области иностранных языков для достижения академических, профессиональных и личных успехов через общение с миром на его языке», — добавила Алла Вольфовская.

Предпосылкой ребрендинга стали изменения в организационно-правовой структуре Курсов, а также новые запросы и тенденции на рынке образовательных услуг, рассказал журналистам Андрей Якименко, главный методист курсов, преподаватель английского, испанского и русского как иностранного языков. «Ребрендинг — важный шаг в истории развития наших Курсов. Это не просто стремление изменить цвета или логотип. Для языковых курсов POLYLOG – это новый этап развития организации, связанный с полноценным обновлением», — отметил Андрей Якименко.

Как пояснил Якименко, изменения отражают масштабную трансформацию — за 35 лет Курсы выросли из небольшого коллектива, преподающего 4 языка, в большую организацию с более 250 учебных программ по 17 иностранным языкам в активе. Изменился не только фирменный стиль, запустился также новый сайт Курсов. Ведется работа над новыми программами, в том числе дополнительного профессионального образования. Курсы POLYLOG также планируют продолжать свое расширение как качественно, так и количественно, включая открытие новых школ, программ и форматов обучения.

«За всю 35-летнюю историю курсов менялись правовые формы организации, меняется сейчас и наименование — но неизменным всегда оставалось и остается высокое качество обучения иностранным языкам. На Курсах POLYLOG будет работать тот же уникальный преподавательский состав — это руководители кафедр, доценты, старшие преподаватели, аспиранты крупнейших московских вузов МГИМО, МГУ, МГЛУ и др., будут использоваться те же эффективные методики и постоянно совершенствуемые программы обучения», — добавил Андрей Якименко.

По словам бренд-дизайнера агентства Zion, разработавшего новый фирменный стиль языковых Курсов POLYLOG, при создании айдентики были актуализированы элементы старого логотипа: «Первая буква «P», стилизованная под глобус, отсылает к прошлой версии логотипа и одновременно транслирует единство коммуникации по всему миру, ведь мы обучаем 17 языкам». Он также отметил, что был сохранен основной цвет из прошлой фирменной палитры, чтобы удержать былую узнаваемость и соблюсти строгий стиль старой школы.

Об истории создания курсов, особенностях изучения редких языков, новых программах обучения журналистам также рассказали преподаватель английского языка Ирина Знобина, преподаватель арабского Вера Морозова, преподаватель нидерландского языка Марина Лукирская и преподаватель японского языка Андрей Чурилов.