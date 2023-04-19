YPO выбрали Грега Мюррея лауреатом премии Global Impact Award 2023

Международное сообщество лидеров YPO, насчитывающее более 34,000 руководителей из 150 стран, объявило о том, что Грег Мюррей, сооснователь и генеральный директор KOKO Networks выбран лауреатом премии Global Impact Award 2023, присуждаемой этой организацией. KOKO Networks – компания из Кении, специализирующаяся на климатических технологиях, которая борется с обезлесением и углеродными выбросами, вызванными использованием древесного угля в качестве топлива для приготовления пищи в городских домах.

Награда YPO Global Impact – наивысшая награда для участников программы YPO, которая признает их влияние за пределами YPO: было отмечено влияние CEO, которое является одновременно и устойчивым, и масштабируемым.

«Грег и KOKO Networks прокладывают путь своим инновационным подходом к борьбе с обезлесением и улучшению здоровья кенийцев, находя технологические решения, которые приносят пользу не только окружающей среде, но и миллионам потребителей», – заявил генеральный директор YPO Тайер Смит. «Он вдохновляет сообщество YPO и людей за его пределами».

Согласно U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), древесный уголь – доминирующее топливо, используемое для приготовления пищи в городах Африки – является основной движущей силой обезлесения на континенте. Загрязнение воздуха в результате сжигания древесного угля ежегодно приводит к сотням тысяч смертей, главным образом детей в возрасте до 5 лет, от пневмонии и острых респираторных инфекций. Это загрязнение равноценно вдыханию четырех пачек сигарет в день. Мюррей и его соучредители Сагун Саксена, Микаэль да Кошта и Николас Стоукс приступили к решению этой проблемы путем разработки и запуска новой высокотехнологичной отрасли, которая могла бы быстро вывести страны из зависимости от древесного угля.

Предоставляя потребителям превосходное решение, более дешевое по сравнению с древесным углем, KOKO растет быстрыми темпами: более 10 000 новых домохозяйств каждую неделю переходят на их экологически чистое топливо и углеродную платформу. Компания KOKO, насчитывающая 1 800 сотрудников по всей Восточной Африке, Индии и Великобритании, управляет сетью из более чем 2 000 высокотехнологичных топливных ATM KOKO, расположенных в угловых магазинах бедных кварталов, что позволяет клиентам удобно и безопасно получать недорогое чистое топливо всего в нескольких минутах ходьбы от дома. В настоящее время топливо KOKO используется в домах более 3,5 миллионов кенийцев в шести городах, ежегодно сокращая более 4 миллионов тонн эквивалентных углеродных выбросов и защищая здоровье семей от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Доходы от выброса углерода распределяются между домохозяйствами за счёт снижения стоимости топлива KOKO, что делает его доступным даже для беднейших слоев населения. Топливо KOKO – экологически чистый биоэтанол, производимый в Восточной Африке из патоки, являющейся побочным продуктом сахарного производства, что обеспечивает повышение доходов фермерских общин.



Мюррей говорит: «Для нас большая честь получить Премию Global Impact Award 2023. Десять лет назад мы разработали амбициозный план по использованию технологий, инфраструктуры и углеродных рынков для стимулирования перехода к альтернативным источникам энергии и защиты лесов в значительных масштабах и темпах. Мы только начинаем: более миллиарда людей в 60 странах с низким уровнем дохода, живущих в тропических лесах, зависят от древесного угля и нуждаются в наших сетях. У нас есть около 15 лет, чтобы оказать сопротивление обезлесению тропиков, а это просто невозможно без устранения основных факторов спроса на сырьевые товары и предоставления лесам возможности для восстановления. KOKO – новый эффективный метод в этой борьбе».



Мюррей был выбран из числа лауреатов, представляющих регионы YPO по всему миру.

Региональными почетными лауреатами Премии YPO Global Impact стали:

Шади Бакур, соучредитель и генеральный директор компании Path (Тихоокеанский регион США)

Эрик Браверман, основатель и генеральный директор Schmidt Futures (северо-восток США)

Кеннет С. М. Ло, основатель O-Bank (Северная Азия)

Луис Хавьер Кастро, основатель Alejandría (Латинская Америка)

Дэниел Эпштейн,генеральный директор компании Unreasonable Group (Запад США)

Ренат Хойбергер, партнер-учредитель и генеральный директор компании South Polar (Европа)

Джонатан Хай Тран, председатель Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) (Юго-Восточная Азия)

Грег Мюррей, соучредитель и генеральный директор KOKO Networks (Африкa)

Николас Райхенбах, основатель и исполнительный председатель Flow Alkaline Spring Water (Канада)

Дэвид Рейлинг, председатель правления и генеральный директор Sunrise Banks (Среднеамериканский регион США)

Прашант Сутар, основатель, председатель правления и управляющий директор Aryan Pumps и Enviro Solutions (Южная Азия).