Юки Кусуми возглавил корпорацию Panasonic

Осака, Япония – Корпорация Panasonic объявила о том, что 1 апреля Юки Кусуми официально вступил в должность ее CEO. Назначение Кусуми на посты президента уполномоченного директора корпорации будет также подтверждено на общем собрании акционеров и собрании Совета Директоров, которые намечены на 24 июня 2021 года.

Юки Кусуми так прокомментировал свое назначение:

— Я приложу все усилия, чтобы эффективно реализовать возложенные на меня обязанности CEO и с нетерпением жду совместной работы со всеми подразделениями Panasonic для достижения наших общих целей.

— В прошлом году мы объявили о решении перейти к холдинговой системе, которая должна повысить нашу конкурентоспособность за счет «специализации и оттачивания» бизнес-операций. Я ожидаю, что благодаря этой реорганизации все наши предприятия станут достаточно сильными, чтобы выдержать даже самую жесткую конкуренцию. Для этого мы построим систему, основанную на «автономном управлении», которая упростит каждому отдельному бизнесу реализацию мер, точно соответствующих его специфике.

— Почему повышение конкурентоспособности нашего бизнеса в очередной раз вышло на первый план? Ответ очевиден, если мы посмотрим на философию, сформулированную нашим основателем. В Основной цели управления Panasonic обязуется посвятить себя «прогрессу и развитию общества и благополучию людей» и «повышению качества жизни во всем мире». Несмотря на огромные изменения, произошедшие с момента, когда были впервые представлены эти благородные идеалы, они остаются смыслом нашего существования и по сей день. Однако, чтобы поддерживать развитие общества, мы должны расширять и непрерывно, изо дня в день совершенствовать свои возможности, чтобы клиенты делали выбор в нашу пользу. Только так мы сможем по-настоящему показать себя полезными для общества и обеспечить устойчивое развитие бизнеса.

— Наша цель – выпускать исключительные продукты для наибольшего числа людей и делать это быстрее, чем кто-либо другой, улучшая таким образом жизнь и общество в целом. А также создавать продукты, которые помогут решать общие глобальные и экологические проблемы. Мы будем ставить перед собой непростые задачи, объединять коллективную мудрость, ускорять темп и приближаться к их достижению. Мы продолжим укреплять свои операционные возможности, усиливать силу нашего бренда и развивать дизайн. Но самым важным для нас остается совместное движение вперед, когда все сотрудники объединены общим обязательством перед нашими клиентами и обществом – важнейшим из обязательств.

— Я искренне горжусь Panasonic — компанией, основанной Коносуке Мацуситой. Я хотел бы вернуться к философии ее основателя и сделать Panasonic местом, которое вызывает у всех присутствующих гордость и позволяет воплощать в реальность любые мечты.

О корпорации Panasonic:

Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик инновационных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных направлений бизнеса. Корпорация, отметившая в 2018 г. свой 100-летний юбилей, сегодня представлена 528 подразделениями и 72 дочерними компаниями во всех регионах мира. Консолидированный объем продаж Panasonic в 2019 году (окончился 31 марта 2020 г.) составил 61,9 млрд евро (7,49 трлн иен). Корпорация стремится к созданию новых ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, и использует собственные технологии для улучшения жизни людей и общества в целом. Более подробная информация о Panasonic доступна на сайтах http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru