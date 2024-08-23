Юлия Михальчик презентовала новую  песню «Любовь-сирота»

Культура
23 августа 2024

Певица Юлия Михальчик представила новую песню «Любовь-сирота». Автором музыки к песне стал композитор Сергей Ревтов, стихи написаны известным поэтом Михаилом Гуцериевым. Михальчик не сомневается, что песня завоюет симпатии слушателей и получит высокие оценки от теле- и радиоканалов.

Саунд-продюсер и композитор Сергей Ревтов нашел особую структуру звука, подобрал органичный темп для исполнения. По признанию певицы, ей доставляет огромную радость появление в репертуаре еще одной поэтической жемчужины Михаила Гуцериева.

Главная тема песни – неразделенная любовь. Героиня надеется вернуть возлюбленного, а ощущение одиночества в густонаселенном мире виртуозно передано текстом песни.

Трогательной и нежной песня стала благодаря манере исполнения Юлии Михальчик. Стихи за счет этого будто наполнены лёгкостью августовской прохлады. Данный стиль поддерживается аранжировкой, танцевальным ритмом музыки.

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