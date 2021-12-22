Юные спортсмены в российских регионах продолжают пользоваться поддержкой БФ «САФМАР»

Экономика
22 декабря 2021

Популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи является одним из важнейших направлений работы благотворительного фонда «САФМАР», основателем которого является Михаил Гуцериев.

Фонд уже успешно построил в Удмуртии несколько хоккейных площадок и большую ледовую арену «Можга». Теперь же расположенная в с. Каракулино ДЮСШ получит от фонда серьезную помощь в виде спортивного снаряжения для занятий туризмом, лыж, лыжероллеров, комплектов спортивной экипировки, мячей для разных игровых видов спорта.

Школа начала функционировать с 1982 г. Юные ребята могут заниматься здесь легкой атлетикой, вольной борьбой, настольным теннисом, баскетболом, шахматами, спортивным туризмом, лыжными гонками, волейболом. В общей сложности в секциях занимается свыше 390 спортсменов разных возрастов.

Кроме того, фонд «САФМАР» помогает переоснащать спортивные объекты и реконструировать их, закупает инвентарь и экипировку для спортсменов, причем не только в Удмуртии, но и в ряде других областей, включая Оренбургскую, Ульяновскую, Самарскую.

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