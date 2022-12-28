Юные теннисисты со всей страны приехали в Москву на турнир памяти Юрия Лужкова

Общество
28 декабря 2022

На турнир памяти Юрия Лужкова в Москву приехали юные теннисисты со всей страны. Это более 120 юношей и девушек в возрасте до 15 лет – представители Волгограда, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ставрополя, Сочи, Рязани, Тулы, Уфы, Новосибирска, Хабаровска, Москвы. Турнир проходит с 24 по 30 декабря в спортивном клубе «Теннис-парк». Организатор ежегодного мероприятия – Фонд Юрия Лужкова в партнерстве с Федерацией тенниса Москвы и при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина приветствовала юных спортсменов на открытии турнира. Она пожелала от имени Фонда всем успехов, отличной игры и ярких впечатлений, подчеркнув: Юрий Михайлович очень любил теннис, и эти соревнования – дань памяти ему и его любви к этому виду спорта. Также Елена Батурина рассказала об огромном вкладе Ю.М. Лужкова в развитие не только тенниса в России, но и всего спорта. По ее словам, он делал все возможное, чтобы как можно больше молодых спортсменов могли тренироваться, выступать на соревнованиях и добиваться хороших результатов.

В турнире участвуют спортсмены из первой и второй десятки рейтинга Российского теннисного тура – качественный состав теннисистов очень высок, считает Наталия Камельзон, директор турнира, вице-президент Федерации тенниса Москвы и заслуженный тренер России. Она заметила, что, выступая на соревнованиях в Москве, ребята получают не только новый соревновательный опыт, но и возможность повысить качество своей игры.

После финала турнира, который состоится 30 декабря, Фонд Юрия Лужкова на торжественной церемонии награждения вручит победителям призовые сертификаты. Кроме того, все участники «Всероссийского теннисного турнира памяти Ю. М. Лужкова» получат от Фонда новогодние подарки.

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