Юные туристы из столицы в составе тургруппы прошли по Катунскому хребту

Этим летом сразу две группы столичных школьников отправились в пешие походы четвертой категории сложности. Они находились в сопровождении специалистов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

Группа клуба «Детская академия русской культуры» направилась к Горному Алтаю, преодолев перевалы, которым присвоена категория трудности 2А. Из 190 км маршрута большая часть пришлась на Катунский хребет, где спортивные группы бывают довольно нечасто. Руководство группой было возложено на специалистов дополнительного образования Максима Барабанова и Дмитрия Ковалькова, передает газета «Мой район».

Вторая группа, ребята из клуба «Солнечный берег», прошла по Центральному Кавказу – от Осетии до Эльбруса. Они покорили самую высокую гору России, пройдя перевалы категории сложности 2А. Руководство группой осуществляли педагоги дополнительного образования Марат Измайлов и Сергей Карпушин.

Походы были тщательно спланированы – ребята готовились к путешествию несколько лет.