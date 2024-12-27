Юридическая служба Краснодарского края вновь подтвердила свой статус лидера в сфере юридических услуг, выиграв две престижные награды на ежегодной премии «Выбор года». Это событие, организованное агентством маркетинговых мероприятий Eventbest, прошло в два этапа: 5 декабря в Сочи и 12 декабря в Краснодаре. В этой премии участвовали компании и специалисты из разных областей, и в каждой из 20 номинаций были определены лучшие из лучших.

На первой церемонии награждения в Сочи, прошедшей в ресторане «Фортепьяно», руководитель Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин был удостоен звания «TOP-юрист в сфере недвижимости 2024». Эта награда стала признанием его профессионализма и высокого уровня компетенции в решении вопросов, связанных с недвижимостью. Пищулин подчеркнул, что успех команды — это результат совместной работы высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно помогают гражданам и юридическим лицам в решении сложных правовых вопросов.

Второй этап награждения состоялся 12 декабря в Краснодаре, где в танцевальном ресторане «БАРБАРА» были объявлены победители в других номинациях. Юридическая служба Краснодарского края вновь оказалась на высоте, став победителем в номинации «TOP 1 в оперативном решении юридических вопросов 2024». Эта награда подчеркивает не только профессионализм команды, но и их способность быстро и эффективно реагировать на запросы клиентов, что особенно важно в условиях современного рынка.

Основатели агентства Eventbest, Куликова Елена и Темурчева Наталья, отметили, что премия «Выбор года» стала значимым событием для бизнеса региона, позволяя компаниям продемонстрировать свои достижения и получить заслуженное признание. По их словам, участие в таких мероприятиях способствует повышению стандартов качества услуг и укрепляет доверие клиентов к юридическим организациям.

Юридическая служба Краснодарского края на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в сфере предоставления юридических услуг, включая защиту интересов клиентов в суде, оформление всех видов недвижимости и другие направления. Профессионализм, опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту — это основные принципы работы команды, которые обеспечили ей успех на премии.

Победы на «Выбор года» — это не только личные достижения сотрудников, но и яркое свидетельство высокого уровня юридических услуг, предоставляемых в Краснодарском крае. Благодаря внимательному и заботливому отношению руководителя Сергея Пищулина к своей работе и клиентам, который видит своей задачей и основной целью — помощь людям, Юридическая служба Краснодарского края продолжает развиваться и удерживать лидерство в оформлении недвижимости и защите интересов граждан в суде.

Сергей Пищулин – юрист, руководитель Юридической службы Краснодарского края, депутат Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района пятого созыва, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия», Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.