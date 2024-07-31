Юрий Мурадян: «Меняем речь — меняется жизнь!»

В предыдущей статье мы говорили о том, что наши мысли и слова формируют нашу реальность. И что если мы хотим изменить свою реальность, важно с эмпатией и уважением относиться к собеседникам. Здесь я приведу некоторые примеры.

Эмпатия

Понимание чувств: «Я понимаю, через что ты проходишь, это действительно сложно» или «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое»

Выражение поддержки: «Я здесь, если тебе нужно поговорить» или «Ты не один, я готов тебя выслушать»

Признание переживаний: «Твои чувства абсолютно обоснованны» или «Это действительно расстраивает, и я вижу, насколько тебе тяжело»

Уважение

Признание мнения и выбора: «Я уважаю твое мнение по этому вопросу» или «Ты имеешь полное право на свое решение»

Вежливость: «Пожалуйста, скажи, если я могу чем-то помочь» или

«Спасибо за то, что поделился своим мнением»

Признание достоинства: «Ты проделал отличную работу, я ценю твои усилия» или

«Твоя точка зрения важна, и я хотел бы ее услышать»

Лайфхак. Как говорить из состояния любви, мудрости и сострадания, на равных, принимая человека таким, каким он есть, если вам с ним сложно? Представьте, что вы общаетесь с любимым человеком или лучшим другом. Энергетическое поле коммуникации так построено, что человек невольно перейдет на «вашу волну»!

Тест-самопроверка

Думаю, вы уже поняли, насколько полезно развивать чувство языка, также, как музыканты развивают слух. Особенно этот навык важен людям помогающей профессии: психологам, коучам, терапевтам. Рассмотрим несколько примеров, которые показывают, как можно сказать одно и то же по-разному. Ваша задача — самостоятельно уловить нюансы и найти, в каких выражениях считывается высокомерие — «корона» и «белое пальто»? Где проявлены бестактность, директивность, критиканство, а где — спокойствие, уважение, симпатия и самоирония.

Про необходимость грамотности:

«Коучам без грамотности — никуда!»

«Грамотность добавляет коучу экспертности».

«Грамотную речь коуча приятно читать/слышать!»

«Невозможно слышать/ читать безграмотного коуча».

«Грамотность — наше все! Коуч обязан быть грамотным».

Описание незнакомки:

«Навстречу мне шла толстая девушка».

«Навстречу мне шла крупная девушка».

«Навстречу мне шла девушка с формами».

«Навстречу мне шла явная сторонница бодипозитива».

«Навстречу мне шла девушка, которая, видимо, как и я, любит поесть после шести».

Описание подруги:

«Я и одна моя бездетная подруга».

«Я и одна моя подруга, у которой нет детей».

«Я и моя подруга-одиночка: ни мужа, ни детей».

«Я и одна моя подруга, у которой пока нет детей».

«Я и моя подруга, которой еще предстоит стать матерью».