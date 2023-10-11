Yutong Bus получил престижную премию на Busworld Europe 2023

Мир
11 октября 2023

Компания Yutong Bus, ведущий глобальный производитель электрических автобусов, произвела фурор на недавно состоявшейся в Брюсселе выставке Busworld Europe 2023, продемонстрировав четыре современнейшие модели электрических автобусов и реализованную в них новейшую технологию YEA. В качестве признания приверженности компании экологической устойчивости, компания Yutong также была удостоена награды Busworld Design and Ecology Award (награда за конструкцию и экологичность).

На экспозиции компании Yutong были представлены четыре модели, а именно:  двухэтажный экскурсионный автобус мирового уровня U11DD ,  18-метровый автобус большой вместимости U18 ,  электрический миниавтобус E7S и  15-метровый автобус повышенной комфортности T15E . Следует отметить, что модель T15E компании Yutong является единственным полностью электрическим междугородным автобусом, получившим премию на этой выставке, и это подтверждает лидерство компании в области инноваций для электрического транспорта.

Тема мероприятия «Think Eco, Move Green» (думайте о влиянии транспорта на экологию), полностью согласуется с ассортиментом продукции компании Yutong и устремлениями компании в области экологии.

15-метровый полностью электрический междугородный автобус повышенной комфортности T15E  выделяется за счет эффективного синхронного электродвигателя с постоянными магнитами и системы управления аккумуляторными батареями (BMS) последнего поколения, что обеспечивает большой запас хода, простор салона и безопасность управления. Это транспортное средство отличается впечатляющим запасом хода 550 км, что делает его идеальным решением для дальних маршрутов.

Электрический автобус большой вместимости U18  позволяет перевозить рекордное количество пассажиров — до 120 человек. Благодаря емкости аккумуляторных батарей до 563 кВт•ч автобус U18 имеет запас хода более 500 км по результатам выполнения теста SORT 2. Надежная платформа для мониторинга непрерывно собирает данные о работе транспортного средства и дорожных условиях, заранее предупреждая о проблемах, и делает автобус интеллектуальным и безопасным.

Электрический миниавтобус E7SeV  предназначен для удовлетворения возрастающего спроса на последний этап перевозки пассажиров в больших городах Европы. Предназначенная в первую очередь для подвозных маршрутов общественного транспорта, эта модель позволяет перевозить до 30 пассажиров при радиусе разворота меньше 8,5 м, оставаясь гибкой и удобной при различных дорожных условиях в городе.

Двухэтажный автобус повышенной износоустойчивости U11DD , количество пассажирских мест в котором может быть увеличено до 70, является идеальным экологичным транспортным средством и может быть использован в качестве общественного транспорта с расходом энергии всего 0,7 кВт•ч/км.

Компания Yutong также воспользовалась возможностью представить на этом мероприятии свою новейшую технологическую платформу YEA , предназначенную для создания надежных и масштабируемых решений для электрического транспорта. В секции специализированных компонентов компании Yutong были представлены многочисленные полностью электрические компоненты, в том числе аккумуляторные батареи, электродвигатели и интеллектуальные кабины водителя, чтобы подчеркнуть универсальные возможности компании в рамках всей промышленной цепочки автобусов на новых источниках энергии.

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