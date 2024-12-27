Yutong Bus поставила 500 новых автомобилей V6 в Латинскую Америку 

Ведущий мировой производитель коммерческих автомобилей Yutong Bus поставил в Латинскую Америку 500 единиц своих автомобилей V6 (Van 6). «500 легких коммерческих автомобилей V6 постепенно появляются на латиноамериканском рынке. Мы с нетерпением ждем, что каждый воспользуется надежной работой этих автомобилей в будущем», — сказал Эван Мао (Evan Mao), менеджер по продуктам Yutong Bus.

Модель, адаптированная для латиноамериканского рынка, объединяет инновационные технологии общественного транспорта Yutong Bus и передовые методы производства с полным учетом опыта пассажиров и водителей

Автомобили V6 значительно продлили срок службы благодаря электрофоретическому покрытию из циркония, которое обеспечивает отсутствие структурной коррозии в кузове в течение 20 лет. Компания Yutong Bus завершила первое 20-летнее антикоррозионное испытание всего автомобиля, в том числе в экстремальных условиях работы, впервые в отрасли.

Кроме того, автомобили V6 прошли первые в отрасли эксплуатационные испытания протяженностью 2 миллиона километров. Испытание на надежность началось в 2023 году и включало в себя 63 000 километров усиленных дорожных испытаний, при этом вся конструкция транспортного средства осталась нетронутой, а замена прочных деталей и компонентов не производилась.

Компания Yutong также впервые разработала конструкцию сидений, которая фиксирует кронштейны пассажирских сидений в балке, чтобы соответствовать требованиям к динамической прочности при столкновении и повреждениям на скорости 50 км/ч. Кузов автомобиля состоит на более чем 55 процентов из высокопрочной стали, а ключевые компоненты изготовлены из горячегнутой сверхвысокопрочной стали с прочностью на разрыв до 1500 МПа, что значительно повышает уровень безопасности.

Система мониторинга V6 оснащена несколькими камерами для наблюдения за условиями на дороге впереди, поведением водителя и датчиками шагов для записи и хранения отснятого материала на дороге впереди автомобиля, пространством для вождения и педалью газа в режиме реального времени. Автомобиль также обеспечивает стабильное и плавное вождение и езду с достаточной шириной, высотой и расстоянием между сиденьями до 20 мест, сконфигурированных для гибкой модификации.