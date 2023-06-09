Yutong стремится переосмыслить экологичный общественный транспорт с помощью YEA

Компания Yutong Bus, являющаяся одним из ведущих мировых производителей электробусов, официально представила YEA — интегрированную технологическую платформу управления коммерческими транспортными средствами, которые используют новых источников энергии. Эта первая в отрасли программно-аппаратная интегрированная платформа разработанная специально для электротранспорта, способна произвести революцию в китайском секторе коммерческого транспорта, работающего на новых источниках энергии.

Мероприятие, Global Release Conference посвященное технологии коммерческого транспорта бренда Yutong, проходило под девизом «Управляйте своими ценностями» и собрало более 500 представителей клиентов из 25 стран и регионов. Участники совместно изучили направление будущего развития коммерческих транспортных средств с использованием новых источников энергии и выступили в поддержку «Team Zero». С вступительной речью выступил управляющий директор Busworld Foundation, Ян Деман.

Помимо презентации YEA, на мероприятии был представлен полный модельный ряд из 15 новых энергоэффективных продуктов Yutong, включая автобусы, грузовики и специальные транспортные средства. Сосредоточившись на различных сценариях поездок, логистики и операций, Yutong разработали и сформулировали решения для девяти сегментов, включая интегрированный городской и общественный транспорт для сельской местности.

Благодаря технологии YEA, Yutong обеспечивает непрерывную интеграцию программного и аппаратного обеспечения, тем самым значительно повышая безопасность, надежность и эффективность продукции. Платформа обеспечивает супер-интеграцию, масштабируемость и саморазвитие, тем самым удовлетворяя комплексные требования различных сегментов коммерческого транспорта.

Два основных компонента — C-архитектура и YOS — составляют техническую основу YEA. C-архитектура служит интеллектуальным «мозгом» коммерческого транспортного средства. Она включает в себя «центральный вычислительный блок, многофункциональный контроллер, контроллер домена интеллектуальной кабины и контроллер домена усовершенствованной помощи при вождении». YOS — это название операционной системы для коммерческих транспортных средств, самостоятельно разработанной операционной системой с C-архитектурой. Сочетание этих двух основных компонентов способствует объединению и перераспределению функций, что позволяет увеличить вычислительную мощность на 200% и повысить эффективность управления на 100%.

YEA обеспечивает полное разделение программного и аппаратного обеспечения при управлении всем программным и аппаратным обеспечением через единую систему управления. Это позволяет сократить цикл разработки программного обеспечения, обеспечивая при этом интеллектуальное вождение и езду, а также эксплуатационную безопасность.

YEA также использует обширную базу данных Yutong для решения основных проблем, связанных с эксплуатацией транспорта на новых источниках энергии, включая недостаточный запас хода, низкую эффективность эксплуатации, недостаточную мощность, низкую безопасность, низкую проходимость и низкую стабильность работы, предлагая решения для полного жизненного цикла транспортного средства по более низкой цене, чем для обычных транспортных средств.