За глобальный дизайн Kohler Co получил Золотую и еще 12 наград iF Design Award

Компания Kohler Co. получила 13 наград iF за дизайн изделий под брендами Kohler, Mira и Klafs. На конкурсе дизайна iF этого года дизайн изделий компании Kohler был отмечен премиями в нескольких категориях, включая желанную Золотую награду, которая обеспечила Kohler на предстоящей церемонии награждения в Берлине место в числе всего 75 лауреатов, отмеченных Золотыми наградами. Многочисленными наградами отмечены инновационные проекты и технологии компании Kohler, разработанные в каждой из глобальных студий компании — в США, Великобритании, Индии и Китае.

Конкурс iF Design Award, в котором приняли участие 10 800 заявок из 72 стран, является одним из самых престижных и актуальных конкурсов дизайна в мире. Чтобы стать лауреатом конкурса iF Design Award, нужно пройти строгий двухэтапный отбор известными экспертами по дизайну, которые оценивают заявки на основе идеи, формы, функциональности, исключительности и влияния.

«Уже более 150 лет компания Kohler посвящает себя созданию инноваций и непревзойденного дизайна. Признание страсти и изобретательности наших команд разработчиков огромная честь для нас, — сказал Дэвид Колер (David Kohler), председатель и генеральный директор Kohler Co. — Это признание со стороны iF подтверждает нашу неизменную приверженность созданию эффективных решений на всех рынках по всему миру».

Дизайнерское мастерство Kohler отмечается уже более века, в том числе известная установка в 1920-е цветного сантехнического оборудования компании в Музее искусств Метрополитен на Манхэттене, тесное сотрудничество с всемирно известными художниками и дизайнерами, демонстрация инсталляций в некоторых самых почитаемых дизайнерских мекках и средах мирового класса, а также десятки наград в многочисленных категориях продуктов. Только за последние два десятилетия дизайн изделий компании Kohler был отмечен более чем 100 наградами iF, а также занимал призовые места на всех ведущих мировых конкурсах в области дизайна, включая Red Dot, IDEA и Fast Company.