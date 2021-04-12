За пересмотр пенсионной реформы публично выступил Народный артист РФ Дмитрий Певцов

В России назрела необходимость пересмотра пенсионной реформы. Такое мнение в субботу, десятого апреля выразил Народный артист РФ Дмитрий Певцов. На своей странице в социальной сети Инстаграм он отметил, что в настоящее время в 32 субъектах РФ половина мужчин просто не доживает до 65 лет. При этом и в столице ситуация не имеет особых отличий — большинство пожилых людей попросту не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии. Такую информацию приводит портал Москва.ру.

По словам Дмитрия Певцова, также важно помнить о демографических рисках, которые несет с собой повышенный пенсионный возраст. Он отмечает, что молодые семейные пары в большинстве своем выбирают карьеру, а не воспитание детей. Это связано с осознанием того, что их родители не будут иметь возможности посидеть с внуками. В том числе и по этой причине Дмитрий Певцов призывает пересмотреть реформу и вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин в 60 лет и женщин — в 55.