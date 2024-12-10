Зачем бизнес-ангелы инвестируют в стартапы

Инвестиции в стартап – занятие рискованное, но достаточно прибыльное. Бизнес-ангелы вкладывают свободные средства в интересующие их проекты, желая получить долю в компании. И несмотря на большие риски, процент таких инвесторов достаточно высок.

Что такое стартап?

Стартап – это бизнес-проект, которому требуется дальнейшее развитие и финансирование. Как правило, стартап подразумевает под собой идею, которой нет на рынке. То, есть открытие мебельного магазина сложно назвать инновационной задумкой, а приложение, позволяющее подобрать необходимую мебель или поменять дизайн в квартире, вполне себе “единорогом” стать может.

От других видов бизнеса стартап отличается уникальной идеей и стремительным ростом. В большей степени он ориентирован на завоевание рынка, что в свою очередь, предполагает огромные риски, но при этом большую доходность.

Как правило, банки и лизинговые компании не готовы вкладываться в стартап, поэтому чаще всего предприниматели берут деньги у инвесторов, бизнес-ангелов или венчурных фондов, отдавая им долю в бизнесе. В случае успеха, владельцы доли могут ее продать за большие деньги.

История появления стартапов

Впервые термин “стартап” возник в 1939 году в Калифорнии. В долине Санта-Клара штата Калифорния появились организации, занимающиеся IT-технологиями. Сейчас место концентрации этих фирм и предприятий именуется Кремниевой долиной. Еще тогда два друга из Стэнфордского университета Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт работали над проектом, который потом назвали стартапом. В дальнейшем их труды перерастут в одну из самых известных компаний Хьюлетт-Паккард (HP). Позже их успехом вдохновятся другие специалист в сфере инноваций, в том числе Стив Джобс.

В 1980-годы идет развитие компьютерной технологии и интернета. В это время возникают технологические компании, такие как Microsoft, Apple, Google, Facebook и другие. В России же венчурные инвесторы и бизнес-ангелы появляются в 2010 году. Тогда начинают зарождаться: “Вконтакте”, “Яндекс” и “Авито”.

Венчурные инвестиции

Венчурные инвестиции – это средства, вложенные в стартап или небольшой бизнес, который имеет большие возможности для роста. Инвесторы вкладываются в проект на ранней стадии, пока он еще не приносит большой прибыли. В случае, если бизнес окажется успешным, долю можно будет продать. Так, бизнес-ангел Антон Илюшин и Московский венчурный фонд инвестировали 24 млн рублей в сервис эффективного управления отходами Ubirator. В будущем, внедренные технологии позволят компании эффективнее транспортировать и перерабатывать отходы, даже трудно перерабатываемые: пластик, просроченные продукты и древесину.

Илюшин Антон Николаевич – серийный предприниматель, инвестор и ментор бизнеса, резидент Клуба Менторов, с 19 лет развивающий собственные бизнесы. Закончил МАИ, факультет робототехнических и интеллектуальных систем, Финансовый университет при Правительстве РФ по программе подготовки управленческих кадров, а также Университет “Синергия” по направлению “Юриспруденция”. С 2005 года активно занимается развитием бизнес-проектов в роли собственника бизнеса или в роли ментора в различных направлениях: IT, производство, недвижимость, обслуживание автотранспорта, шеринг и другие. Работает со стартапами в роли ментора и активного инвестора. Опыт в менторстве более 7 лет. Опыт в инвестировании более 5 лет. Большой опыт партнерства в бизнесе.

Плюсы и минусы венчурных инвестиций

Бизнес-ангелы и другие инвесторы вкладывают средства в стартап с целью извлечения прибыли. Тем не менее, существуют как преимущества, так и недостатки такого типа инвестиций:

К плюсам относятся:

Высокая прибыль. Выручка от стартапов достаточно высока. Исследования показывают, что доход от вложений может составлять 20-35% годовых. Это гораздо выше, чем от других конвенциональных активов (акций, облигаций и других).

Отсутствует потребность в принятии решений. Инвесторы могут не принимать активное участие в управлении бизнесом, при этом, состоя в совете директоров, имеют право обсуждать важные для компании решения.

Приобщение к чему-то великому. Одной из главных мотиваций является причастность к масштабному проекту, способному изменить мир.

К минусам относятся:

Высокие риски. Если будущее стартапа мутно, с 90% вероятностью он принесет убытки.

Большая сумма инвестиций. В среднем, в стартап необходимо вложить 5-7 миллионов.

Знание специфики бизнеса. Желательно, чтобы инвестор обладал знаниями в области, в которой развивается проект.

Антон Илюшин, в свою очередь, считает, что помимо инвестирования, нужно погружаться в специфику проекта, помогать ему расти и развиваться, а также взаимодействовать с командой, поскольку, таким образом, успех бизнеса увеличивается во много раз:

“Я очень активный инвестор, участвую в жизни компании, если вижу, где чем-то могу помочь, всегда предлагаю помощь и делаю. Замечаю, что есть много инвесторов, которые дают деньги и после только требуют отчеты, иногда излишние, отвлекая команду от основной работы. Я инвестирую иначе, после закрытия раунда инвестирования стараюсь быть полезным для стартапа, часто выступаю ментором в этом проекте. Бывает, что сначала в проекте работаю как ментор, присматриваюсь к команде, работе, смотрю как теория превращается в дела, а уже потом инвестирую, если это требуется. У меня есть проекты, куда я инвестировал, где более 20 инвесторов, и если бы каждый чем-то был полезен для проекта, что-то проактивно делал для него, шансы у стартапа стать успешным бизнесом кратно увеличивались”.