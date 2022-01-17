Зачем бизнесу мобильное приложение?

Не секрет, что основная доля трафика в интернете сегодня приходится на мобильные устройства. Не удивительно, ведь смартфон почти для каждого из нас — это инструмент для работы, отдыха, развлечений, общения и так далее.

Именно для удобства своих клиентов и соответственно, чтобы арбитраж трафика был более успешным, многие бизнесы задумываются о разработке собственного мобильного приложения.

С высокой долей вероятности именно мобильное приложение станет основным источником клиентов для любого бренда уже в ближайшем будущем. Для этого есть все основания.

Приложение значительно упрощает процесс покупки. Интуитивно понятная структура, простота использования, удобство доступа — все это облегчает жизнь клиента, а значит увеличивает шансы на оформление заказа. Сюда же можно отнести скорость загрузки информации, в приложении она гораздо выше, чем на сайте.

Мобильное приложение всегда под рукой, оно постоянно напоминает о себе, мелькая на экране телефона. Это позволяет легче возвращать клиентов. К тому же бизнес значительно экономит деньги на рассылка, ведь push — уведомление условно бесплатное.

Создание приложения — дело не самое простое, но окупается быстро. Как минимум за счёт того, что вы можете собирать огромное количество данных о клиентах и делать персонализированные предложения с высокой конверсией в сделку.

Приложение помогает довольно точно определять локацию пользователя. Благодаря этому, вы можете предложить заглянуть в ближайшую к нему вашу кофейню или магазин, чтобы получить товар/услугу оффлайн.

В приложении клиенту гораздо легче совершить платеж через привязанные карты. Оплата проходит быстрее, а значит и времени передумать меньше. На сайте же придется вводить все данные карты, а потом ещё и подтверждающий смс-код. А клиенты очень ленивые, могут и передумать, глядя на такое количество действий. Да, это не очень «экологичное» преимущество, но как ни крути, влияет на выручку бизнеса.

Все эти преимущества существенны как для малого, так и для крупного бизнеса. Поэтому разработка приложения — это хорошая инвестиция в будущее бренда и лояльность клиентов.