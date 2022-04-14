Заксобрание Кубани продлило налоговые льготы для детских здравниц

По итогам первого чтения проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Краснодарского края», депутаты ЗСК договорились в марте продлить до конца текущего года пониженную налоговую ставку 0,01% для предприятий, занимающихся организацией оздоровления и отдыха детей, а также санитарно-курортного лечения. Однако проект доработали ко второму чтению, и теперь с 2022 года предлагается данную льготу продлить еще на 10 лет.

По мнению депутатов, расширенная льгота поможет привлекать в строительство детских здравниц, санаториев и курортов Краснодарского края новых инвесторов. Соответственно, это увеличит бюджет региона и обеспечит дополнительные рабочие места для населения.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал инициативу. Он отметил, благодаря этому решению указанная отрасль получит дополнительные стимулы для развития, поскольку сегодня она при повышенной социальной значимости обладает незначительной доходностью.

«Кубань традиционно является одним из главных российских центров детского отдыха. Поэтому реализацию соответствующей федеральной программы мы ожидаем с большим нетерпением и глубокой заинтересованностью. Однако пока она находится в стадии согласования, будем поддерживать отрасль своими усилиями, в рамках предоставленных государством полномочий. Планируем также, что инвесторы получат льготы по налогу на имущество при строительстве санаторно-курортных объектов и гостиниц на уровне от трех звезд», – рассказал Юрий Бурлачко.

Источник фото: anapa-ch.ru