Заповедник Урук Бани Маарид в Саудовской Аравии внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом объявил Его Высочество принц Бадер бин Абдулла бин Фархан Аль Сауд, министр культуры Саудовской Аравии, председатель Национальной комиссии по образованию, культуре и науке и председатель Комиссии по наследию. Решение было принято в ходе расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Эр-Рияде с 10 по 25 сентября.

Решением Комитета заповедник стал первым объектом природного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Это отмечает успех предпринятых Королевством усилий по защите и сохранению своих природных экосистем и культурного наследия.

Министр поздравил руководство Саудовской Аравии с внесением Урук Бани Маарид в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это достижение — результат целевой поддержки культуры и наследия Королевства и отражает широкое природное и культурное разнообразие регионов Саудовской Аравии.

Высоко оценив совместные национальные усилия, которые привели к включению объекта в список, министр также подчеркнул приверженность Саудовской Аравии сохранению и устойчивому развитию природного наследия. Это обязательство подчеркивает важность природного наследия и его значение для реализации стратегии развития государства Saudi Vision 2030.

Его Высочество принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд сказал: «Включение заповедника в список как первого природного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии подчеркивает важность сохранения природного наследия в глобальном масштабе и отражает исключительную ценность заповедника».

Uruq Bani Ma‘arid Reserve in Saudi Arabia, the Kingdom’s first UNESCO Natural Heritage Site Credit: National Center for Wildlife

Расположенный вдоль западной окраины ар-Руб аль-Хали («Пустынный квартал»), заповедник Урук Бани Маарид занимает площадь более 12 750 кв. км и является единственной крупной песчаной пустыней в тропической Азии и крупнейшим сплошным песчаным морем на Земле. Заповедник Урук Бани Маарид представляет Выдающуюся Универсальную Ценность в классификации ЮНЕСКО – с него открывается панорамный вид на пески «Пустынного квартала» и на одни из крупнейших в мире песчаные дюны.

Здесь уникальным образом продемонстрирована экологическая и биологическая эволюции флоры и фауны Саудовской Аравии. Заповедник обеспечивает жизненно важную естественную среду обитания для выживания более чем 120 местных видов растений, а также находящихся под угрозой исчезновения животных, живущих в суровых условиях, включая газелей и единственное в мире дикое стадо аравийских ориксов.

Заповедник Урук Бани Маарид классифицируется в списке Всемирного наследия как песчаная пустыня и Выдающаяся Универсальная Ценность. Заповедник образует уникальный и разнообразный ландшафт, содержит ряд обширных природных сред обитания, жизненно важных для выживания ключевых видов, и включает в себя пять подгрупп национальных экосистем Королевства, что крайне важно для поддержания биоразнообразия в данном регионе.

Включение заповедника Урук Бани Маарид в список Всемирного наследия стало результатом совместных усилий Министерства культуры Саудовской Аравии, Национальной комиссии по образованию, культуре и науке, Национального центра дикой природы и Комиссии по наследию.

Помимо Урук Бани Маарид в Саудовской Аравии находятся шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: археологический памятник Хегра (аль-Хиджр), район Ат-Тураиф в Эд-Диръие, исторический город Джидда, наскальные рисунки в провинции Хаиль, оазис Аль-Ахса и культурный центр Хима.