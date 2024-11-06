Запуск программы Net5.5G Pioneer в Стамбуле для ускорения глобального коммерческого развертывания сетей Net5.5G в интеллектуальную эпоху 

На 10-м Форуме по сверхширокополосной связи (UBBF 2024) Всемирная ассоциация широкополосной связи (WBBA), IPv6 Forum, Арабская организация по информационно-коммуникационным технологиям (AICTO), государственные учреждения, поставщики устройств и более 10 глобальных операторов связи запустили программу Net5.5G Pioneer. Эта инициатива призывает влиятельных участников отрасли ускорить коммерческое развертывание сетей Net5.5G и способствовать процветанию отрасли передачи данных.

Guests from industry organizations, government agencies, carriers, and device vendors participating in the launch ceremony of the Net5.5G Pioneer Program

Net5.5G — IP-сеть следующего поколения — является важнейшим этапом модернизации интернет-инфраструктуры для интеллектуальной эпохи. Она стимулирует переход между поколениями, способствуя более организованному планированию и продвижению развития отрасли передачи данных для значительного расширения фундаментальных сетевых возможностей.

Запуск программы Net5.5G Pioneer ускорит глобальное коммерческое развертывание сетей Net5.5G. Мартин Кринер (Martin Creaner), генеральный директор ассоциации WBBA, подробно остановился на трех категориях участников программы: лидеры мысли, передовые города и передовые коммерческие организации. Лидеры мысли руководят развитием отрасли и совершенствуют систему стандартов. Передовые города стимулируют реализацию политики и поддерживают планирование и строительство региональной сетевой инфраструктуры на высшем уровне. Передовые коммерческие организации делятся лучшими мировыми методами коммерческого развертывания сетей Net5.5. Мартин Кринер задумал программу Net5.5G Pioneer в качестве катализатора, объединяющего заинтересованные стороны для стимулирования широкого внедрения технологий Net5.5G, поддерживающего развитие отрасли, ускоряющего глобальное коммерческое развертывание и стимулирующего новый рост для операторов связи.

Кроме того, чтобы отметить операторов связи, которые добились значительных достижений в развертывании сетей Net5.5G, была проведена церемония награждения Net5.5G Pioneer Award, на которой награды были вручены более чем 10 глобальным операторам связи.

Представители ведущих операторов связи, в том числе Turkcell Türkiye, поделились передовым опытом коммерческого внедрения технологии Net5.5G. Компания Turkcell Türkiye заявила, что продолжит строительство высококачественной сетевой инфраструктуры, ориентированных на Net5.5G сетей и коммерческое развертывание ключевых технологий, таких как 400GE/SRv6/Network Digital Map, в целевой сети для предоставления клиентам первоклассных цифровых услуг. Кроме того, организация AICTO поделилась своими усилиями по поддержке коммерческого внедрения сетей Net5.5G в арабских и африканских регионах для реализации инициативы Arab Horizon 2030 и создания высокоскоростной высококачественной сетевой инфраструктуры будущего на основе технологии Net5.5G.

Программа Net5.5G Pioneer должна объединить все заинтересованные стороны отрасли и ускорить глобальное коммерческое развертывание сетей Net5.5G. По мере развития Интернета следующего поколения в направлении Net5.5G, отраслевые организации, государственные учреждения, операторы связи и поставщики устройств работают вместе, чтобы стимулировать инновации в области технических стандартов, политик и коммерческого использования, способствуя развитию отрасли передачи данных и повышая производительность для интеллектуального мира.