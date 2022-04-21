Состоялось третье заседание парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием США биологических лабораторий на территории Украины. О новых деталях расследования рассказал в своём телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Кабышев

На территории одной из школ дети нашли денежные купюры, заражённые вирусом азиатского туберкулеза. Комиссия продолжит свою деятельность по установлению причинно-следственных связей — была ли это утечка вирусов либо это были умышленные действия.

Также в ходе спецоперации были обнаружены три беспилотных аппарата с емкостями для распыления биовеществ. Ранее США запатентовали беспилотный летательный аппарат, снабженный капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей и распространения зараженных насекомых в воздухе.

При дальности полета такого БПЛА – до 300 километров – и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ.

Сергей Кабышев отмечает, что деятельность по разработке таких беспилотников и их патентование является нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Парламентская комиссия создаст научно-консультативный совет, в который войдут специалисты и эксперты в соответствующей сфере.